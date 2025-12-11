На фронті відбулося 108 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 11 грудня на фронті відбулося 108 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Миколаївка, Гірськ, Ковпинка, Ясна Поляна, Залізний Міст Чернігівської області; Шалигине, Рижівка, Сидорівка, Біла Береза, Бобилівка, Заруцьке, Будки Сумської області. Авіаударів зазнали населені пункти Спірне, Червона Гірка та Реутинці Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Більша частина боїв зафіксована на трьох напрямках на Донеччині та одному – на Запоріжжі.

«Сили оборони зупинили 16 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку російські війська 33 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 31 атаку, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Привілля, Вишневе, Рибне та Привільне. Ще один бій триває.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих атак у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському та Гуляйпільському напрямках.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.