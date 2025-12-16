На фронті відбулося  167 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

На фронті з початку доби 16 грудня відбулося 167 боїв, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Привілля, Рогізне Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Найактивнішими були три напрямки в Донецькій області і по одному – в Запорізькій та Харківській.

«На Куп’янському напрямку ворог 22 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, десять боєзіткнень в даний час ще тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 22 атаки на позиції українців у районі Торського та у бік населених пунктів Степове, Коровин Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка наразі тривають 13 боєзіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 52 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограда, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 41 атаку.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 19 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 25 боєзіткнень в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя. Три боєзіткнення на цей час тривають», – інформують українські військові.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському та Оріхівському напрямках.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.