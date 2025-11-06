На фронті за минулу добу відбулося 276 боїв – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 5 листопада на фронті зафіксовано 276 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 124 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучив 3992 дрони-камікадзе та здійснив 4354 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню… Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння й військової техніки та артилерійську систему противника», – йдеться в ранковому зведенні.

На Покровському напрямку в Донецькій області відбулося рівно 100 атак, інформує Генштаб.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 100 атак агресора в районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта.

Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.

У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявляв у своєму звіті, що російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 листопада, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі. За його словами, це змушує армію РФ розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий в ефірі Радіо Свобода(програма Свобода Live) заявив, що російські війська поступово заходять у Покровськ і ситуація навколо Мирнограда стає дедалі небезпечнішою. За його словами, противник уже має можливість накопичувати сили безпосередньо в місті, поступово «поглинаючи» Покровськ.