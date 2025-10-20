На фронті відбулося 174 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 20 жовтня на фронті відбулося 174 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 32 авіаційні удари, скинувши при цьому 67 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 2 249 дронів-камікадзе та здійснили 2 932 обстріли позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Понад половина боїв зафіксована на Покровському та суміжному з ним Олександрівському напрямках.

«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 65 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного. Ще два бойові зіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.