Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Зеленський: у Німеччині оборонна група працюватиме над деталями гарантій безпеки для України

Про це Зеленський заявив на тлі повідомлень медіа про його візит до Берліна 15 грудня
Про це Зеленський заявив на тлі повідомлень медіа про його візит до Берліна 15 грудня

У Німеччині оборонна група працюватиме над деталями гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповідей секретаря РНБО та очільника української переговорної групи Рустема Умєрова.

«На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки», – написав він у телеграмі.

За його словами, на майданчику в Сполучених Штатах уже почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій, цим напрямом займаються передусім урядовці, зокрема, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, віцепремʼєр Тарас Качка.

«Третій напрям роботи – це фактично постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів. Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між США, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров. На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими», – додав Зеленський.

Сьогодні низка медіа повідомили, що Зеленський у понеділок, 15 грудня, відвідає Берлін для переговорів з європейськими партнерами.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

Читайте також: Лавров заявив, що РФ більше не має непорозумінь зі США щодо України

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

Читайте також: Зеленський готовий до виборів під час війни, але за умови

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG