Зеленський: у Німеччині оборонна група працюватиме над деталями гарантій безпеки для України

У Німеччині оборонна група працюватиме над деталями гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповідей секретаря РНБО та очільника української переговорної групи Рустема Умєрова.



«На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки», – написав він у телеграмі.



За його словами, на майданчику в Сполучених Штатах уже почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій, цим напрямом займаються передусім урядовці, зокрема, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, віцепремʼєр Тарас Качка.



«Третій напрям роботи – це фактично постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів. Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між США, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров. На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими», – додав Зеленський.

Сьогодні низка медіа повідомили, що Зеленський у понеділок, 15 грудня, відвідає Берлін для переговорів з європейськими партнерами.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.



