Генштаб повідомив про 165 боїв за добу, найактивніші напрямки – Покровський і Новопавлівський

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 20 вересня.

«Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 95 – з реактивних систем залпового вогню», – заявляє штаб.

Водночас Сили оборони, за зведенням, уразили один пункт управління безпілотних літальних апаратів, три артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт російської армії.

Дев’ять боєзіткнень мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському армія РФ п’ять разів штурмувала позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Фиголівки та в напрямку Одрадного.





Сили оборони відбивали три російських штурми на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку російські загарбники атакували 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє.

Армія РФ дев’ять разів атакувала на Сіверському напрямку і тричі – на Краматорському.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка», – йдеться в зведенні.

На Новопавлівському напрямку, додає штаб, російська армія 33 рази атакувала українські позиції у 11 районах.

По дві російських атаки командування зафіксувало на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Добропільському напрямку в Донецькій області. Він оцінив, що просування українських військ у глибину оборони армії РФ складає від 3 до 7 кілометрів. За словами Сирського, українська армія відновила контроль над семи населеними пунктами.

На початку тижня українські військові заявили про зачистку від противника населеного пункту Панківка та прилеглої території на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 вересня заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометрів.

У серпні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Добропільському напрямку були зачищені від противника населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.



