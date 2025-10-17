Генштаб повідомляє про 80 боєзіткнень на фронті від початку дня

Російські війська продовжують атакувати на низці напрямків, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На 16 годину командування зафіксувало 80 бойових зіткнень на фронті.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили сім атак поблизу Вовчанська та в напрямку Обухівки й Колодязного. Ще три бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку російські загарбники шість разів намагалися прорвати оборону в районах Піщаного, Петропавлівки та в напрямку Куп’янська, одна сутичка триває.

ЗСУ відбили сім із дев’яти атак на Лиманському напрямку і одне з чотирьох – на Слов’янському.

Триває один бій на Костянтинівському напрямку, де від початку доби армія РФ штурмувала сім разів.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 20 атак противника. Бої тривають у двох локаціях», – йдеться в зведенні.

Російські війська намагалися прорвати оборону на Олександрівському напрямку – в бік Орестополя та районах Олександрограду, Січневого, Новомиколаївки, Новогригорівки, Веселого та Малинівки. Дев’ять штурмів відбиті, чотири бойові зіткнення тривають.

Також штаб зафіксував один російський наступ на Оріхівському напрямку і ще одну спробу наблизитися до позицій українських військ у напрямку Антонівського мосту.





Напередодні Генштаб повдіомив, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометри, ще 230,1 квадртних кілометри зачистили.



У розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



