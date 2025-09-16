Генштаб повідомив про 208 боєзіткнень на фронті за добу

На фронті минулої доби зафіксували 208 бойових зіткнень, чверть із них – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 16 вересня Генштаб Збройних сил України.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку, за даними Генштабу, українські сили відбили 34 атаки російських військ, на Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 20 боєзіткнень.

Крім того, як повідомили в Генштабі, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами і 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Українські військові заявили про звільнення від противника Панківки на Добропільському напрямку

Минулого тижня президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що «є хороші результати у прикордонні Сумщини». За його словами, українські підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Крім того, Зеленський заявив про значні втрати у російських сил і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині.

«Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями… Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі», – зазначив президент без подробиць.

31 серпня Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.