Генштаб повідомив про 208 боєзіткнень на фронті за добу

Українські військові на Харківщині, архівне фото
Українські військові на Харківщині, архівне фото

На фронті минулої доби зафіксували 208 бойових зіткнень, чверть із них – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 16 вересня Генштаб Збройних сил України.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку, за даними Генштабу, українські сили відбили 34 атаки російських військ, на Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 20 боєзіткнень.

Крім того, як повідомили в Генштабі, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами і 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Українські військові заявили про звільнення від противника Панківки на Добропільському напрямку

Минулого тижня президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що «є хороші результати у прикордонні Сумщини». За його словами, українські підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Крім того, Зеленський заявив про значні втрати у російських сил і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині.

«Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями… Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі», – зазначив президент без подробиць.

31 серпня Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.

