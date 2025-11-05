Генштаб: на фронті від початку доби було 205 боєзіткнень, майже половина – біля Покровська

На фронті від початку цієї доби відбулося 205 бойових зіткнень, майже половина з них – на Покровському напрямку, повідомив у зведенні станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 84 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 68 атак противника, 16 бойових зіткнень тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, українські сили проводять заходи щодо блокування загарбників, які намагаються просочуватися і накопичуватися в місті Покровськ, «триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися».

«У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомили у Генштабі, на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 29 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр, сім бойових зіткнень досі тривають.

«На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе. Наші воїни відбили 23 ворожих штурмів, ще три атаки тривають», – йдеться в повідомленні.

На Лиманському напрямку, за даними командування, армія РФ здійснила 23 атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне і в бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве. Сім бойових зіткнень тривають.

Крім того, за даними Генштабу, від початку доби бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявляв у своєму звіті, що російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 листопада, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі. За його словами, це змушує армію РФ розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.