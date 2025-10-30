Генштаб ЗСУ: протягом дня на фронті відбулося 114 боєзіткнень

Російські війська продовжували атакувати на низці напрямків протягом дня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 30 жовтня:

«Загалом від початку цієї доби відбулося 114 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження».

Сили оборони відбили дві російські штурмові дії на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ двічі штурмувала позиції українських підрозділів поблизу Фиголівки та в бік Колодязного.





ЗСУ зупинили сім російських атак на Куп’янському напрямку, ще два боєзіткнення тривають. На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони, тривають дві сутички.

Українські війська також відбивали російські штурми на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 40 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер», – йдеться в зведенні.

Російські війська 13 разів намагалися прорвати оборону на Олександрівському напрямку. Одну атаку ЗСУ відбили на Гуляйпільському напрямку, дві на Оріхівському, три – на Придніпровському.

Російська армія посилює тиск на Покровському напрямку, повідомляє угруповання військ «Схід» 30 жовтня. Водночас командування заперечує блокування українських сил у місті.

Минулого тижня, 26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.



