Атака Росії: голова КМВА повідомив про 12 постраждалих

Вранці 10 жовтня знеструмлення в Києві сягнуло піку – 5 800 будинків лишилися без світла і понад 7 тисяч без водопостачання, заявив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Вже заживлено понад 540 тисяч споживачів. З них 80 тисяч – за останні години. Енергетики продовжують працювати до повного відновлення», – повідомив він.

За даними голови КМВА, по всій мережі повернули подачу воду, триває підйому тиску.

По Києву протягом дня розгорнули «пункти незламності», відновили роботу транспорту, також довелося змінювати режим роботи закладів освіти та охорони здоровʼя.

За даними Ткаченка, в столиці внаслідок нічної атаки постраждали 12 людей, всім надали допомогу. Пожежі, спричинені ударом, ліквідували.

«Від початку року інтенсивність атак на столицю зросла в десятки разів. Ми маємо бути готовими, що це повториться», – застеріг він.





Київська міська державна адміністрація також повідомляє про стабілізацію енергопостачання водопровідних об’єктів «Київводоканалу»:

«Тиск у водопровідних мережах Голосіївського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів міста в межах нормативних показників. Наразі водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі, водопровідні насосні станції «Київводоканалу» працюють у штатному режимі».

У ніч на 10 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник застосував 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. Військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.





Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, значна частина ракет в ударі – балістичні, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях були запроваджені аварійні відключення світла.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



