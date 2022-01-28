Головне на ранок: загибель військовослужбовців у Дніпрі та розмова Зеленського з Байденом

США наступного тижня скликають засідання Ради безпеки ООН через Україну

США закликали до проведення засідання Ради безпеки ООН 31 січня, щоб обговорити загрозливе нарощування військових сил Росії на кордонах України та в Білорусі як «питання вирішального значення для міжнародного миру та безпеки».

За словами представниці Сполучених Штатів в ООН Лінди Томас-Грінфілд, «члени Ради безпеки повинні чітко вивчити факти і розглянути те, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також для основних зобов’язань і принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну».

Зеленський повідомив про «довгу розмову» з Байденом

Президент України Володимир Зеленський 27 січня заявив, що мав тривалу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої йшлося, зокрема, про «дипломатичні зусилля з деескалації» і «можливості щодо фінансової підтримки України».

У Білому домі, зі свого боку, повідомили, що президент США Джо Байден у розмові із президентом України Володимиром Зеленським 27 січня підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відреагувати, якщо Росія продовжить вторгнення до України.

Командувач Нацгвардії подав у відставку через стрілянину в Дніпрі

Командувач Національної гвардії України Микола Балан повідомив, що написав рапорт про звільнення з посади і подав відповідне клопотання на ім’я президента через стрілянину в Дніпрі.

«Враховуючи те, що за будь-які дії – як хороші, так і нехороші – несе відповідальність командир, сьогодні я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ і клопотання перед президентом України про відставку», – сказав Балан.

На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний Артемій Рябчук, під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. П’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення. Згодом його затримали і повідомили про підозру за трьома статтями.

МЗС Німеччини: «Північний потік-2» таки може потрапити в новий санкційний пакет

Пакет санкцій Євросоюзу в разі нового озброєного вторгнення Росії на територію України може включати заходи проти газопроводу «Північний потік – 2», заявила 27 січня, виступаючи у Бундестазі, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Влада Німеччини, виступаючи за посилення санкцій щодо Росії у разі ескалації ситуації навколо України, до останнього часу однозначно не говорила про те, чи будуть санкції поширюватися на «Північний потік – 2» чи ні.

Кулеба каже, що в Києві бачили відповідь США на вимоги Росії до її передачі Москві

Представники української влади ознайомилися з відповіддю Сполучених Штатів на вимоги Росії щодо «гарантій безпеки», перш ніж посол США передав її Москві, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, з боку України до її змісту «заперечень немає».

«Важливо, що США залишається в близькому контакті з Україною до та після всіх контактів із Росією», – зазначив міністр.

У Росії тим часом розкритикували відповіді Вашингтона та НАТО на вимоги гарантій не розширення Північноатлантичного альянсу та, зокрема, ненадання членства в ньому Грузії та Україні.