Херсонщина: кількість поранених через російські атаки зросла до 17 – прокуратура

Кількість постраждалих у Херсонській області зросла до 17, повідомляє обласна прокуратура 31 жовтня.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами вчинення воєнних злочинів. За даними слідства, окупаційна армія для обстрілів населених пунктів Херсонщини застосовувала артилерію та дрони різного типу.

«Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та 17 поранених мирних жителів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, двоє людей загинули, ще 14 зазнали поранень у Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу. Ще одна людина в місті постраждала через атаку дрона.

Також двоє мирних жителів постраждали в Білозерці: від російської артилерії та дрона.

Читайте також: Через атаки РФ на Дніпропетровщині загинула людина, є поранені – ОВА

Атаки також пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток навчального закладу, торговельні точки, культову та господарську споруди, гаражі та автотранспорт.

Згодом обласна військова адміністрація також повідомила про ще одного пораненого через ранковий удар по Дніпровському району:

«По меддопомогу звернувся 51-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку і контузію. Лікуватиметься амбулаторно».

Близько 11:00 31 жовтня російські війська вкотре здійснили масований артилерійський обстріл Херсона. За даними обласної прокуратури, станом на 13:00 було відомо про двох загиблих та вісьмох поранених.

Читайте також: Поліція: на прикордонні Житомирщини на вибухових пристроях підірвалися дві автівки, є загиблі та поранені

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



