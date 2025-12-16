Члени «Коаліції охочих» після припинення вогню «будуть готові» надати гарантії Україні – Зеленський

У «Коаліції охочих» зараз понад 30 країн, і їхні ролі в підтримці України зафіксовані в окремому документі, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом 16 грудня, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Кожна країна уже здебільшого розуміє їхню роль чи їхній об’єм поставок. І хто готовий дати тільки розвіддані, хто готовий забезпечити війська чи boots on the ground (війська на землі – ред.). У нас є це в документі, ми між собою узгодили, що ми цей документ не поширюємо», – заявив він.

Читайте також: Зеленський: делегація України може знову вирушити на переговори до США найближчими днями

Президент зазначив, що коаліція вже вирішила, що готова забезпечити Україні гарантії безпеки лише після припинення вогню:

«Це було спільне рішення. Тобто після ceasefire вони будуть готові, і ви побачите, яка країна може що забезпечити. Є різні статуси відповідно до їхніх власних конституцій, я маю на увазі і різні статуси країн, тому вони можуть забезпечувати різні речі».

Зеленський уточнив, що коаліція діє під головуванням Франції та Великої Британії, але в її складі також є «багато країн які готові допомогти».

Читайте також: Європейські лідери: гарантії безпеки України мають включати «багатонаціональні сили» під керівництвом Європи

Європейські лідери 15 грудня заявили, що будь-які рішення щодо потенційних територіальних поступок України можуть бути ухвалені лише після того, як будуть забезпечені надійні гарантії безпеки, до яких входитимуть багатонаціональні сили під керівництвом Європи.

Як йдеться в заяві, серед гарантій мають бути «багатонаціональні сили під керівництвом Європи, що складатимуться з внесків країн, що бажають цього, в рамках Коаліції охочих, і підтримуватимуться США». Ці сили допомагатимуть у відновленні українських Збройних сил, гарантуванні безпеки неба України й підтримці безпечнішого моря, зокрема діючи всередині України.