Головне на ранок: замах на міністра Лещенка, запобіжний захід «антивакцинатору»

Монастирський заявив про затримання громадянина США за замовлення вбивства міністра Лещенка, «антивакцинатору» Остапові Стахіву обрали запобіжний захід – арешт із можливістю застави у майже один мільйон гривень. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Монастирський заявив про затримання громадянина США за замовлення вбивства міністра Лещенка

Громадянина Сполучених Штатів, а також громадянку України затримали за підозрою в замовленні вбивства міністра аграрної політики Романа Лещенка, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу 18 листопада.

Він уточнив, що йдеться про період, коли Лещенко ще не працював в уряді.

Громадянин Сполучених Штатів нібито планував виїхати з України до моменту здійснення злочину.

«Було ухвалене рішення про затримання даної особи в порядку 208 статті Кримінального кодексу, поінформоване посольство США, і тільки після цього був поінформований сам Роман Лещенко», – сказав голова МВС.

Лещенко, виступаючи на брифінгу, заявив, що з 2020 року, відколи він працював головою Державного земельного кадастру, його безпеку забезпечувало Державне управління охорони. Водночас він повідомив, що отримував погрози на свою адресу та на адресу своєї родини. За словами урядовця, йдеться про «корпоративний конфлікт» 2017 року.

Саакашвілі у тюремній лікарні ненадовго знепритомнів – лікар

Експрезидент Грузії, український громадянин і посадовець Міхеїл Саакашвілі у четвер ненадовго знепритомнів у тюремній лікарні. Про це, як передає грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу», заявила лікар-реаніматолог Гуліко Кіліптарі.

«За допомогою незначних реанімаційних заходів його стан стабілізувався», – повідомила лікар.

За її словами, Саакашвілі при тямі, зумів відповісти на запитання лікарів. Його залишили у реанімаційному відділенні. Кіліптарі також повідомила, що вона запрошений фахівець і «випадково опинилася» у тюремній лікарні під час погіршення стану Саакашвілі.

Раніше адвокат Саакашвілі Бека Басілая розповів, що політик, який голодує 49-й день, знепритомнів під час зустрічі з адвокатами.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова раніше заявила, що стан Саакашвілі критичний, і для збереження життя його треба перевести з медзакладу в’язниці до справжньої лікарні.

В «Укрексімбанку» кажуть, що мали застереження щодо видачі кредиту, який став предметом розслідування «Схем»

У департаменту банківської безпеки та управління ризиків «Укрексімбанку» були застереження щодо видачі великого валютного кредиту на купівлю ТРЦ Sky Mall напередодні ухвалення рішення банку. Про це розповів під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики член Наглядової ради «Укрексімбанку» Юрій Терентьєв.

Цей кредит був предметом розслідування «Схем», і запитання про нього викликали агресивну реакцію керівника державної фінансової установи Євгена Мецгера, яка переросла в напад на журналістів. Розслідування журналістів виявило, що позичальник – бізнесмен Сергій Брюховецький – є власником компанії на окупованій території у Горлівці, зареєстрованій за законодавством окупантів, яка веде там господарську діяльність і, сплачуючи податки, фінансує угруповання «ДНР».

«Антивакцинатору» Остапові Стахіву обрали запобіжний захід – арешт із можливістю застави у майже 1 млн грн

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО з можливістю внесення застави у 998 800 гривень для Остапа Стахіва, відомого організацією акцій із закликами проти вакцинування і карантинних обмежень.

Також, згідно з рішенням суду, Остап Стахів не має права покидати Львів, зобов’язаний здати закордонний паспорт.

Суддя задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу.

«Рішення суду обґрунтоване. Сума застави визначена процесуальним керівником, зважаючи на важкість злочину, який вчинений проти національної безпеки», – заявив Юрій Курач, прокурор Львівщини.

На думку слідчих, Остап Стахів своїми діями підбурював і ставив під загрозу життя громадян України і цілісність території України.

Літак з мігрантами із Мінська приземлився у Багдаді

Міністерство закордонних справ Іраку повідомило, що понад 400 мігрантів сіли в літак у Мінську, щоб повернутися до Іраку. Більшість пасажирів вийшла у місті Ербілі, решта – в Багдаді. За даними Iraqi Airways, на борту було близько 420 осіб.

У міністерстві заявили, що у літаку були здебільшого іракські курди.

Іракці, особливо курди, становлять значну частину мігрантів, які вирушили в Білорусь у пошуках виїзду до ЄС. Щонайменше вісім людей загинули на кордоні з моменту міграційної кризи, що почалася влітку, зокрема 19-річний сирійський хлопець, який потонув у річці, намагаючись потрапити до ЄС.

Поза тим, 18 листопада польські військові затримали на кордоні близько 100 мігрантів з Близького Сходу.

Міністерство оборони у Варшаві заявило, що «білоруси змусили мігрантів кидати каміння у польських солдатів, щоб відволікти їх. Спроба перетнути кордон відбулася за кількасот метрів».

Влада Польщі припустила, що криза може тривати місяцями або навіть роками.