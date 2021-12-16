Головне на ранок: продовження карантину, саміт ЄС і загроза Росії

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня, лідери Євросоюзу збираються в Брюсселі 16 грудня на саміт, головною темою якого, зокрема, буде напруженість на українсько-російському кордоні. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Уряд продовжив карантин на перший квартал 2022 року

Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року, повідомив 15 грудня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року, тобто впродовж першого кварталу щонайменше. Це означає, що всі правила до публічних місць з ковід-сертифікатами, щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі», – сказав голова уряду, нагадавши, що з 15 грудня в «червоній зоні» залишаються вісім областей України.

Шмигаль відзначив необхідність збереження темпів вакцинації від COVID-19 до досягнення рівня 70% вакцинованих дорослих громадян України.

В Україні впродовж останніх тижнів спостерігається скорочення числа нових випадків захворювання на COVID-19. Водночас Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомляє про стрімке поширення нового штаму COVID-19 під назвою «омікрон», який є більш заразним за попередні та менш уразливим до наявних нині вакцин.

В Україні цей штам ще офіційно не зареєстрували, хоча в деяких європейських країнах очікують, що вже цього тижня він стане домінантним.

Упродовж кількох тижнів «омікрон» стане домінантним штамом у Європі – ECDC

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що до січня або лютого штам коронавірусної хвороби нового типу «омікрон» стане домінантним варіантом цієї хвороби. Оновлена оцінка оприлюднена 15 грудня, коли системи охорони здоров’я в Євросоюзі борються з варіантом «дельта», який змушує уряди оголошувати про нові обмеження.

Багато європейських урядів закликають невакцинованих робити щеплення, а щеплених — пройти ревакцинацію. 15 грудня кілька країн ЄС почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років.

Континентальна Європа та інші країни аналізують досвід Великої Британії, де «омікрон» зараз поширюється найшвидше. 15 грудня у цій країні зафіксовано 78 610 нових випадків зараження, це найвищий підтверджений показник за весь час пандемії.

Британські чиновники кажуть, що «омікрон» стане панівним варіантом у всій країні за кілька днів і вже є таким у Лондоні. Голова Агентства охорони здоровʼя Великої Британії доктор Дженні Гарріс заявила, що число випадків «омікрону» подвоюється кожні два дні.

Загроза з боку Росії перебуває в центрі уваги саміту ЄС

Лідери Євросоюзу збираються в Брюсселі 16 грудня на саміт, головними темами якого будуть події в Білорусі та навколо неї, COVID-19, енергетика та напруженість на українсько-російському кордоні.

Нарощування військових сил Росії поблизу кордонів України та занепокоєння щодо потенційного вторгнення є головним пунктом порядку денного. Євросоюз закликав Росію до деескалації та відновлення дипломатичних методів щодо семирічного конфлікту на сході України. Брюссель погрожує новими сильними санкціями у координації з Великою Британією та Сполученими Штатами в разі будь-якого нового нападу.

Росія заперечує, що має плани нападу на Україну, і висуває вимоги щодо потенційного членства України в НАТО та діяльності західного альянсу поблизу свого західного кордону.

Напруженість між Україною та Росією вже була в центрі уваги 15 грудня на саміті «Східного партнерства», який відбувся з участю президента України Володимира Зеленського.

Санкції проти Росії після того, як станеться ескалація на кордоні, неефективні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту «Східного партнерства» в Брюсселі заявив, що Україна вважає неефективним застосування санкцій проти Росії вже після того, як станеться її ймовірна ескалація на кордоні з Україною.

«Мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика «після» вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовірної ескалації, і тоді, мені здається, ймовірної ескалації, може, й не буде. Такі попереджаючі кроки, дійсно, можуть зупинити військовий конфлікт на сході нашої держави, який відбувається вісім років», – сказав Зеленський.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода, що відповіли лідери з країн «нормандського формату» (Франції та Німеччини), коли президент України сказав, що санкції проти Росії після можливої ескалації вже будуть неефективні, Зеленський відповів: «Мені здається, я був достатньо наполегливий і ті факти, які я доводив, вони спрацювали – мені так здається. Подивимось на результат».

Раніше видання Bloomberg із посиланням на високопоставлених дипломатів та чиновників Європейського союзу заявило, що Франція, Німеччина, Італія та Іспанія проти того, щоб швидко укладати план запровадження нових санкцій проти Росії через її ескалацію щодо України, як це пропонують США. Натомість інші країни блоку вважають, що публічні погрози санкціями можуть більш ефективно стримати президента Росії Володимира Путіна, повідомило видання.

Високий представник Європейського союзу із зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив, виступаючи в Брюсселі 15 грудня, що блок «очікує на краще і готується до гіршого».

Захід і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.

Рада перейменувала Володимир-Волинський у Володимир. Проти цього виступали в Росії

Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови про перейменування міста Володимир-Волинський Волинської області на Володимир.

Таке рішення на засіданні Верховної Ради ухвалили 348 народних депутатів.

Міська рада Володимир-Волинського переважною більшістю голосів 1 жовтня проголосувала за повернення місту історичної назви – Володимир, яку воно мало до 1911 року.

На це відреагували в Росії. Як повідомило російське видання РБК, керівник управління зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ міської адміністрації російського міста Володимира побажав жителям українського Володимира «підняти літописи».

«Ми можемо побажати їм виключно успіху, але і заодно все-таки, напевно, підняти історичні літописи, полистати підручники і зрозуміти, що місто Володимир може бути тільки одне», – заявив російський чиновник Олександр Карпилович.

На офіційному сайті російського міста Володимир, яке є адміністративний центром Володимирської області Росії і входить у так зване «Золоте кільце» найдавніших міст, написано, що місто «засноване в 990 році Київським князем Володимиром Святославичем (Красне Сонечко)».