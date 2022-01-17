Головне на ранок: повернення Порошенка, США готують нові дипломатичні кроки через дії Росії

П’ятий президент України Петро Порошенко повертається в Україну 17 січня, США планують оголосити про нові дипломатичні кроки у звʼязку з російськими вимогами. Про це та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Літак із Порошенком приземлився в Києві

Рейс W6 1567 авіакомпанії WizzAir, на борту якого перебуває пʼятий президент України Петро Порошенко, приземлився в столиці України за розкладом, о 9:10. Пряму трансляцію з борту літака веде на своєму Youtube-каналі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який прилетів цим же рейсом із Варшави.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію зі столичного аеропорту «Жуляни», де зібралися кількасот прихильників опозиційного політика.

Разом із Порошенком до Києва прибули його дружина Марина, адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков, депутати Верховної Ради з фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький і Ростислав Павленко.

На 17 січня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.

США оголосять про нові дипломатичні кроки у звʼязку з російськими вимогами – радник Байдена

На початку цього тижня Сполучені Штати повідомлять про свої наступні дипломатичні кроки, повʼязані з обговоренням російських загроз Україні та про гарантії безпеки, яких вимагає Росія. Про це 16 січня заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

В інтервʼю телеканалу CBS він наголосив, що США ведуть обговорення з «союзниками та партнерами», включно з Україною, і майбутні кроки будуть скоординованими.

Після переговорів між представниками США та Росії в Женеві та засідання Ради Росія – НАТО у Брюсселі минулого тижня російські представники заявили, що очікують від країн Заходу письмової відповіді на свої висунуті у грудні вимоги.

До них входить відмова від прийняття нових країн до НАТО, відмова від військової співпраці з Україною, виведення військ НАТО з країн, що вступили до союзу після 1997 року тощо.

Хоча більшість цих вимог було відкинута під час переговорів, Росія наполягає на письмовій відповіді. Салліван не сказав, чи буде дана така відповідь, і не пояснив, якими будуть наступні кроки.

На Донбасі поранений один український військовий – пресслужба ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 16 січня зазнав поранення один український військовий, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – ідеться в ранковому зведенні.

За цими даними, російські гібридні сили впродовж минулої доби здійснили одне порушення режиму припинення вогню.

«У бік Катеринівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї», – вказано в повідомленні.

В Україні виявили 5 072 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 16 січня виявили 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 407 дітей і 72 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 1 213 людей, 2 520 – одужали, 78 людей померли.

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Найбільше нових випадків виявили на Львівщині – 854.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,7 мільйона людей, 98 361 людина померла.

Австралія депортувала тенісиста Джоковича після скандалу через відсутність щеплення

Влада Австралії у неділю депортувала з країни відомого сербського тенісиста Новака Джоковича після скандалу через відсутність у спортсмена щеплення від COVID-19. Про це повідомляє агенція Associated Press.

Джоковича помітили в залі аеропорту Мельбурна у супроводі двох австралійських чиновників перед тим, як літак з спортсменом відправився в Об’єднані Арабські Емірати.

Раніше суд Австралії відхилив апеляцію першої ракетки світу на повторне анулювання візи.