Головне на ранок: «напружена ситуація» на кордоні, спалах COVID, ДТП Трухіна

«Розвідувальні дані свідчать про напружену ситуацію», заявив британський прем’єр Боріс Джонсон про становище на українсько-російському кордоні. В Україні понад 35 тисяч хворих COVID-19 за добу. У «Слузі народу» заявили, що депутату Олександру Трухіну «не місце в партії». Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

«Розвідувальні дані свідчать про напружену ситуацію» – Джонсон про становище на українсько-російському кордоні

Розвідувальні дані, які має уряд Великої Британії, свідчать про продовження концентрації російських військ біля кордонів України. Про це 1 лютого в Києві за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським заявив премʼєр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

«Якщо ти тримаєш дуло пістолета біля скроні України, чи тим ти можеш змусити нас змінити свої підходи? Я був молодим, коли впав Берлінський мур, і я бачив, як люди з колишніх соціалістичних країн обрали для себе вільне життя. Це були фантастичні зміни. І тепер Росія хоче підірвати таку архітектуру, засади життя, створити «нову Ялту». Ідеться не лише про Україну, ідеться про «сфери впливу Росії» – Молдову, Грузію, інші країни. Це абсолютно неприйнятно. Час наразі є критичним, вирішальним, і тому нам важливо стояти пліч-о-пліч з Україною», – сказав голова британського уряду.

Володимир Зеленський відзначив, що перший візит Боріса Джонсона в Україну в статусі премʼєр-міністра «відбувається у непрості часи, у часи історичних викликів для нашої держави, Сполученого Королівства, Європи, для всього світу».

Він зазначив, що перший блок переговорів із Джонсоном був присвячений цим викликам, і голова британського уряду запевнив, що повністю підтримує Україну, її територіальну цілісність та суверенітет.

Зеленський розповів, що обговорив із Джонсоном також комплекс дій для стримування Росії. Голова української держави наголосив, що в боротьбі з російською агресією потрібно діяти «до», а не «після», а також подякував Великій Британії за підготовку санкцій проти Росії.

Україна, США та інші країни-члени ООН стверджують, що Росія зібрала 130 тисяч особового складу, а також військову техніку та важке озброєння поблизу кордонів, в окупованому Криму, в Білорусі, а також нарощує військове угруповання на окупованій частині Донбасу.

Росія заперечує свої наміри вторгатися в Україну і відкидає звинувачення в агресивній політиці. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія лише захищає своє право на безпеку і звинуватив НАТО у намаганні наблизитися до російських кордонів, а Україну у плануванні нападу на Крим, Донецьк та Луганськ.

Трухіна виключили з партії «Слуга народу»

Народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Про відповідне рішення голови партії Олени Шуляк від 2 лютого повідомила у Telegram речниця владної партії Юлія Палійчук.

«Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію «Слуги народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення», – цитує Палійчук заяву Олени Шуляк.

Заява партії «Слуга народу» з’явилася наступного дня після того, як 1 лютого у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео із Трухіним голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що цьому депутатові не місце ані у фракції, ні взагалі – у партії. А партія «Європейська солідарність» зажадала створення парламентської тимчасової слідчої комісії за фактом розслідування обставин ДТП.

Сам Трухін публічних коментарів після оприлюднення відео ще не давав.

Зеленський доручив уряду розробити альтернативу призову до армії

Указ президента Володимира Зеленського про зміцнення обороноздатності містить доручення до Кабінету міністрів розробити законопроєкт, який може передбачати відмову від призову до армії. Про це йдеться в тексті документу, оприлюдненого 1 лютого.

Поміж іншого, указом Зеленський доручив уряду внести до Верховної Ради законопроєкти про:

поступове підвищення грошового забезпечення військових у відповідності до попереднього указу від 30 грудня 2021 року

поетапне збільшення чисельності Збройних сил з 2022 по 2025 роки на 100 тисяч осіб

«запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року».

Також указ передбачає, що Міністерство оборони повинно розробити концепцію поступового переходу до формування ЗСУ «на професійній основі». Це означає, поміж іншого, збільшення термінів дії контрактів, спеціальну підготовку військових, які уклали довготермінові контракти, та збільшення грошового забезпечення.

Зеленський також доручив Міноборони прискорити забезпечення військових житлом та створити систему «кар’єрного росту військовослужбовців ЗСУ, побудовану на рейтинговій оцінці».

Указ набув чинності з моменту оприлюднення. Президент підписав документ під час виступу у Верховній Раді 1 лютого.

Новий сплеск COVID-19 в Україні – понад 35 тисяч хворих за добу

В Україні за добу 1 лютого виявили 35 014 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 4 190 дітей і 940 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 4 314 людини, 9 894 – одужали, 204 людини померли.

Найбільше нових випадків виявили на Львівщині – 2 953.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4 мільйони людей, померли понад 100,5 тисяч.

За час пандемії в Україні 3 медиків загинули в пожежах, пов’язаних із використанням кисню – МОЗ

Протягом пандемії коронавірусної хвороби в Україні сталося три пожежі в лікарнях, призначених для хворих на COVID-19, через використання кисню, повідомляє Міністерство охорони здоров’я на запит Радіо Свобода.

«За весь час від початку пандемії коронавірусної хвороби було зафіксовано три пожежі у закладах охорони здоров’я, пов’язаних із використанням кисню для надання допомоги хворим на COVID-19. Внаслідок нещасних випадків загинуло три медики та один медик був травмований», – йдеться у відповіді.

У МОЗ не уточнюють кількість загиблих та постраждалих пацієнтів у ході цих пожеж.

Станом на 30 січня 2022 року у лікарнях від COVID-19 лікувалися 21 119 хворих, ще 2 899 перебували там із підозрою на коронавірус. У тому числі у лікарнях 1 773 хворих на COVID-19 дітей, 507 – із підозрою.