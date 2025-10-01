Opendatabot: за час повномасштабної війни в Україні втратили майже пів мільйона одиниць стрілецької зброї

За час повномасштабної війни в Україні втратили понад 491 тисячу одиниць зброї – про це повідомляє портал даних Opendatabot із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ 1 жовтня.

За матеріалом, в Україні викрали або втратили 491 426 одиниць стрілецької зброї. Лише 6% зброї було викрадено, більшість – втрачено.

Opendatabot зазначає, що реєстр оновлюється щодня: до переліку додаються нові записи й зникають ті, що були знайдені.

«У 2 рази побільшало втраченої та викраденої зброї за останній рік: з 270,9 тисячі у вересні 2024-го до майже півмільйона у вересні цьогоріч», – повідомляють аналітики.

Найчастіше зникають автомати – понад 149 тисяч, майже третина від загальної кількості. На другому місці мисливські рушниці – понад 135 тисяч. Близько чверті втраченої зброї складають карабіни, пістолети під гумову кулю та бойові пістолети. Найбільш масово зникають автомати АК-74 – понад 99 тисяч випадків і пістолети Макарова – понад 21 тисячу.





Найбільше одиниць зброї зникають у Києві – 78,5 тисяч одиниць. На другому місці Донеччина – 72,2 тисячі. Далі йдуть Миколаївщина (50,1 тисячі), Київщина (50,1 тисячі) та Запорізька область (36,9 тисячі).

На початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року цивільні в Україні отримували вогнепальну зброю. Згодом, втім, місцева влада закликала громадян повернути зброю та боєприпаси до неї.

У 2023 році у Євросоюзі заявили, що не спостерігають масштабних порушень в обігу зброї в Україні на тлі російської агресії.



