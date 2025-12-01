Поліція Харківщини повідомила про двох поранених через удар російського дрона

Російські війська атакували цивільний автомобіль на Харківщині, повідомила обласна поліція 1 грудня.

За даними правоохоронців, армія РФ вдарила безпілотником по Золочівській громаді. FPV-дрон поцілив у автомобіль у селі Клинова-Новоселівка.

«Постраждали двоє місцевих жителів – 40 та 47 років. Чоловіки отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували», – йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



