Понад 60 боєзіткнень на фронті: Генштаб повідомив про бойові дії від початку доби

Від початку доби 19 вересня на фронті відбулося 63 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину.

Дві сутички мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Сили оборони відбили ще дві атаки на Південно-Слобожанському, в районах Вовчанська та Виголівки. Ще один бій триває досі.

На Куп’янському напрямку російські загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районах Степової Новоселівки та Піщаного, триває один бій.

«На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє. Три боєзіткнення тривають», – повідомляє штаб.

Бойові дії тривають також на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках. На останньому російська армія здійснила сім штурмових дій у районах Щербинівки та в бік Плещіївки й Русиного Яру.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, досі бої тривають у чотирьох локаціях», – йдеться в зведенні.

Армія РФ намагалася прорвати оборони в районах Філії, Воскресенки, Березового, Маліївки, Новоіванівки та Ольгівського на Новопавлівському напрямку – ЗСУ відбили п’ять штурмів, два бойових зіткнення досі тривають.

Точиться одна сутичка з двох на Оріхівському напрямку, також російська армія двічі марно намагалася наблизитися до українських позицій на Придніпровському напрямку, в напрямку Антонівського мосту.





Президент України Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що у рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометів і сім населених пунктів.

На початку тижня українські військові заявили про зачистку від противника населеного пункту Панківка та прилеглої території на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 вересня заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометрів.

У серпні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Добропільському напрямку були зачищені від противника населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.



