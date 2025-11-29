Президент заявив про наявність кандидата на посаду міністра юстиції

Президент Володимир Зеленський повідомив про прогрес у пошуку нових очільників Міністерства енергетики та Міністерства юстиції – про це він заявив у зверненні 29 листопада.

«Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур», – розповів він.

Зеленський також звітував про наради з головою Головного управління розвідки Кирилом Будановим, міністром оборони Денисом Шмигалем, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та заступником голови Офісу президента Павлом Палісою:

«Кожна із цих нарад – про різні аспекти нашої внутрішньої стійкості і, звісно, про ту нашу силу, яка може допомогти правильним перемовинам».

За підсумками нарад зі спікером Верховної Ради, представниками фракції більшості та прем’єркою Юлією Свириденко Зеленський також висловив надію, що парламент «буде працездатним».





Верховна Рада 19 листопада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка через розслідування НАБУ щодо ймовірної корупції в енергетиці.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Через кілька днів очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.



