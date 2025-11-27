Сибіга анонсував контакти переговорних команд України та США найближчим часом

Київ вітає зусилля президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, спрямовані на закінчення війни Росії проти України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Про це він сказав, відповідаючи на питання на пресконференції з головою МЗС Латвії Байбою Браже.

Він також подякував європейським партнерам за зусилля на цьому напрямку. Сибіга зазначив, що Україна більше, ніж будь-хто, зацікавлена в прискоренні мирних зусиль.

«Це наш національний інтерес, і, виходячи з цього національного інтересу веде роботу українська переговорна команда. Вона перебуває в контакті з американською командою. Найближчим часом, напевно, слід чекати чергових контактів для обговорення конкретних кроків, яким чином наблизити справедливий мир для України», – заявив міністр.





На інше питання він підтвердив, що найближчим часом слід очікувати зустрічі переговорних команд:

«Які наші очікування? Очікування – конкретні результати, щоб відбувався прогрес. Для нас надзвичайно важливо, і Україна неодноразово це демонструвала – досягнення перемир’я. Тому безумовно, зараз всі зусилля і переговорної команди, всі дипломатичні зусилля спрямовані на забезпечення цього мирного процесу».

Крім того, за словами міністра, українська сторона зацікавлена в зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Він пояснив, що «найбільш чутливі питання» можуть обговорюватися лише на рівні лідерів країн.

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Читайте також: Politico: союзники стурбовані, що США хочуть мирну угоду перед наданням гарантій безпеки Україні, Білий дім заперечив

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

26 листопада у МЗС Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.

Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки, як планується в рамках підтримуваного ним мирного процесу, має піти Москва, заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».

У Кремлі заявили 26 листопада, що отримали «останні версії» мирного плану щодо врегулювання війни РФ в Україні, але «серйозного обговорення» щодо цього з американською стороною ще не було.



