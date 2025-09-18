Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Зеленський підписав закон щодо ратифікації угоди про сторічне партнерство з Британією

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)
Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав закон, який ратифікує Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

«Повернуто з підписом від Президента України», – йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Напередодні Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Читайте також: Британські «Тайфуни» патрулюватимуть небо над Польщею

Угоду про сторічне партнерство підписали 16 січня 2025 року. Документ складається з 14 статей, які, серед іншого, стосуються зміцнення обороноздатності, безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО, посилення співпраці у сфері енергетики, у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності та протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, використання потенціалу соціокультурних зв’язків, а також співробітництва з питань міграції.

Також, за словами президента Володимира Зеленського, щорічно Україна отримуватиме від Великої Британії військову допомогу на щонайменше 3,6 мільярда доларів – це закріплює угода про сторічне партнерство.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG