Зеленський підписав закон щодо ратифікації угоди про сторічне партнерство з Британією

Президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав закон, який ратифікує Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

«Повернуто з підписом від Президента України», – йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Напередодні Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Читайте також: Британські «Тайфуни» патрулюватимуть небо над Польщею

Угоду про сторічне партнерство підписали 16 січня 2025 року. Документ складається з 14 статей, які, серед іншого, стосуються зміцнення обороноздатності, безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО, посилення співпраці у сфері енергетики, у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності та протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, використання потенціалу соціокультурних зв’язків, а також співробітництва з питань міграції.

Також, за словами президента Володимира Зеленського, щорічно Україна отримуватиме від Великої Британії військову допомогу на щонайменше 3,6 мільярда доларів – це закріплює угода про сторічне партнерство.



