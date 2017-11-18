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18 Листопад 2017, Київ 15:22
Новини | Економіка

Із майже сотні справ щодо топ-корупції у судах 34 залишаються без розгляду – НАБУ

За даними НАБУ, деякі справи перебувають у такому статусі вже більше року

Національне антикорупційне бюро оприлюднило заяву про те, що скеровані до суду 34 кримінальних провадження, які розслідували детективи відомства, наразі залишаються без розгляду по суті.

При цьому, за даними НАБУ, деякі з цих справ у такому статусі перебувають понад 1,5 роки.

«Зокрема, суд вже декілька місяців не може розпочати розгляд по суті провадження стосовно посадовців Васильківської РДА Київської області, при цьому засідання, які призначаються, з різних причин не відбуваються. Понад рік не розглядається й справа стосовно директора ТОВ «ЗТМК», який обвинувачується у зловживанні службовим становищем», – заявляють у бюро.

Серед причин, чому так відбувається, у НАБУ називають проблеми з визначенням підсудності, неможливість сформувати колегію суддів (справи бюро мають розглядати три судді із понад 5-річним стажем роботи), зайнятість і хвороби або неявка сторони захисту.

«Іноді причини зовсім незрозумілі. Так, у провадженні за фактом отримання неправомірної вигоди заступником прокурора Кіровоградської області, Світловодський районний суд повернув обвинувальний акт, оскільки пропозиція і давання неправомірної вигоди є окремими злочинами, а тому, на їх думку, обвинувачення некоректне. Прокурори САП подали апеляційну скаргу на це рішення», – йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначають у відомстві, станом на кінець жовтня до суду було скеровано 97 справ на загальну суму зловживань 3,45 мільярди гривень. З них рішення суд ухвалив тільки у 24, тоді як 39 перебувають на стадії розгляду.

Раніше у листопаді у Національному антикорупційному бюро України заявили, що розслідують 461 кримінальне провадженні.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Того ж дня президент України Петро Порошенко призначив директором бюро юриста Артема Ситника. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, НАБУ підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».

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