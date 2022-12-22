«Пограбовані та знищені»: доля виноробень півдня України 

Як російська окупація вплинула на виноробні підприємства Херсонщини? Як поводилися російські військові на території виноробні ПрАТ «Князя Трубецького» під час окупації? Яких збитків зазнав «Дім марочних коньяків «Таврія» у Новій Каховці, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».​

Із виноробні Трубецького на Херсонщині російські військові вивезли колекційні вина. Про це виданню The Village розповів генеральний менеджер виноробні Андрій Стрілець. У матеріалі видання сказано, що з перших годин повномасштабного вторгнення Росії шато князя Трубецького опинилося під контролем російських окупаційних сил. Ні працівники, ні керівництво не мали до нього доступу протягом дев’яти місяців. Російські окупанти жили на території виноробні та розграбували всю колекцію вин, пишуть журналісти.

У матеріалі видання сказано, що з перших годин повномасштабного вторгнення Росії шато князя Трубецького опинилося під контролем російських окупаційних сил. Ні працівники, ні керівництво не мали до нього доступу протягом дев’яти місяців. Російські окупанти жили на території виноробні та розграбували всю колекцію вин, пишуть журналісти. На сьогодні село Веселе, де розташоване виробництво, деокуповане. Стрілець повідомив, що постраждала будівля історичного шато та будинки на території. Також вкрадені обладнання та меблі ресторану, готелю, офісу, магазину. Російські окупаційні сили повністю розграбували колекцію вин, яку у виноробні збирали кілька поколінь, стверджує менеджер. За його словами, викрадені сім пляшок вина, які зберігалися від початку 20-го століття, ще з часів князя Трубецького. Вина, які перебували на витримці, також зникли, повідомив він.

«Обстрілюють виноградники»

У коментарі «Новинам Приазов’я» Стрілець зазначив, що ситуація в шато «складна» та розповів докладніше про масштаби руйнування на території виноробні.

Знищена наша унікальна колекція, ми збирали вина з 1958 року

«Повністю зазнала обстрілу вхідна група нашого шато, ресторан теж. Вибиті вікна, двері, знищений готель, можна сказати, він розграбований. Там ми мали 10 номерів. Ми поставили позаторік літні кемпінги, вони знищені. Також у нас знищена наша унікальна колекція, ми збирали вина з 1958 року», – повідомив менеджер виноробні.

Попри те, що правобережна Херсонщина вже звільнена, потрапити на територію шато працівники поки не можуть.

«Вони (росіяни – ред.) обстрілюють із лівого берега, виноградники так само обстрілюють. Знаємо, що вони є, але розібратися, що з ними, в якому стані, поки що не можемо», – зауважив Стрілець.

Ми втратили готову продукцію – це без колекції понад 72 тисячі пляшок. Вона знищена, її нема просто. Колекція безцінна, це мільйони доларів

Він стверджує, що готової продукції у виноробні не залишилося – її або випили, або розграбували.



«У нас був склад під Києвом у Гостомелі, він згорів повністю. Ми втратили готову продукцію – це без колекції понад 72 тисячі пляшок. Вона знищена, її нема просто. Колекція безцінна, це мільйони доларів», – запевнив менеджер шато.



З огляду на бойові дії та тривалу окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Вивезли лінії розливу коньяків»

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що, крім винного заводу ПрАТ «Князя Трубецького»​, на території міської громади є також «Дім марочних коньяків «Таврія». Це підприємство розташоване на лівому березі.



«Там ситуація гірша. Територія окупована та найстрашніше чи найнеприємніше, що це підприємство стало за багато місяців місцем розташування ворогів час від часу», – повідомив посадовець.

За його інформацією, влітку російські військові облаштували свій госпіталь у профілакторії на території підприємства.



«Стосовно самого підприємства, то місяців три туди ніхто не заходив, там була охорона. А в червні вони (окупанти – ред.) зайшли туди, там є певний відсоток власності комунальної, належить міській раді. Як було сказано тодішнім заступником директора, вони сказали, що це муніципальна власність, і хоч пляшка коньяку пропаде – під розстріл. А десь в осінній період – вересневий – розпочалося грабування», – зазначив Коваленко.



Він розповів, що російські окупанти демонтували та вивезли дві нові лінії розливу коньяків, також розграбували цех витримки спиртів і всю готову продукцію, яка була на складах.

Спиртовий матеріал, ці запаси, вивезені десь у розташування чи Криму, чи Краснодарського краю. Практично вивезена вся продукція, яка була готова на складах

«У них (підприємства – ред.) був і зараз залишився унікальний цех витримки спиртів. Гордість і керівництва підприємства, і самого міста, тому що там спирти були, які витримувалися десятки років, по 30, 35 років. Унікальні види коньяків – колекційні. На жаль, цей спиртовий матеріал, ці запаси, наскільки мені відомо, вивезені десь у розташування чи Криму, чи Краснодарського краю. Практично вивезена вся продукція, яка була готова на складах», – розповів мер.



Міський голова Нової Каховки каже, що російські військові досі час від часу проживають на території цього підприємства.



«Днів 20 тому ворог проживав на території їдальні, яка була на цьому підприємстві. Збройні сили (України – ред.), розуміючи ситуацію та за інформацією розвідки, чітко був туди приліт, там були у ворога серйозні втрати», – зазначив посадовець.

Збитки на «сотні мільйонів гривень»

На сьогодні важко порахувати збитки, яких зазнав «Дім марочних коньяків «Таврія», оскільки він досі перебуває в окупації. Втім, ці збитки є «достатньо серйозними», вважає Коваленко.

«Це десятки й сотні мільйонів гривень збитків, які понесло це підприємство. Достатньо серйозні збитки. Нелегко буде відновити це все. Що таке, щоб спирт пробув на складах 25-30-35 років, пройшов процес перекурювання, починаючи з закладки виноградників і до 35 років. Це не можна виміряти просто грошима, тому що це збитки такого характеру технологічного. А це набагато складніше, бо потребується термін і немалий», – зауважив Коваленко.



Член Наглядової ради компанії «Дім Марочних Коньяків «Таврія» Севастьян Ксьондз у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що, за його інформацією, російські окупаційні сили визнали виробничі потужності, сировину та готову продукцію підприємства «безхазяйними» та «передали в управління 3-й особі з Криму, яка начебто пов’язана з впливовою людиною з Краснодарського краю».

За його даними, «протягом останніх двох місяців майно та продукція заводу розкрадаються, майже щодня фурами вивозиться у невідомому напрямку». Крім того, за словами підприємця, з 24 лютого цього року значна частина нерухомості та виноградників знищена внаслідок бойових дій.

Вплив війни на ринок

Власник виноробні «Колоніст», що розташована в Одеській області, Іван Плачков зазначив, що виноробна галузь України зазнала значних збитків через бойові дії та окупацію Росією частини південного регіону.

Дуже було багато вкрадено, вивезено в Росію сучасного обладнання з виноробень українських

«Ситуація дуже складна, критична. Ті виноробні та виноградники, які були в окупації, це в Херсонській області, в Запорізькій, частина Миколаївської області, вони всі зруйновані, виноградники потрощені. Зрозуміло, що кількість (продукції – ред.) зменшилась на ринку України та доведеться все відновлювати, саджати нові виноградники, будувати виноробні, купувати нове обладнання. Дуже було багато вкрадено, вивезено в Росію сучасного обладнання з виноробень українських», – повідомив Плачков.

Він розповів, як повномасштабна війна вплинула на діяльність його підприємства.



«Навесні ми не могли обробляти виноградники, не було дизельного пального, не було комплектувальних для виробництва вина. В Гостомелі був зруйнований ракетою завод, який пляшки виробляв, ми залишились без пляшок. Тобто вся логістика була зруйнована. Тому нам дуже важко було зберегти виноградники. Ми зібрали врожай, люди відпрацювали без заробітної плати, бо не було реалізації. І зараз дуже важко з реалізацією вина», – запевнив винороб.



Власник підприємства «Колоніст» каже, що фінансова ситуація «дуже складна», але виноробня намагається працювати.

Збільшується потреба в якісному українському вині та спрацьовує патріотичний настрій українців

«Потроху відвантажуємо вино. У нас є контракти, наприклад, з Канадою, ми відправили невелику кількість. Це нам дуже допомагає, бо український ринок перепочиває. Трохи збільшується потреба в якісному українському вині та спрацьовує патріотичний настрій українців. Вони все більше обирають українське», – зауважив Плачков.



Підприємець додав, що зараз виноробню підтримують як деякі українські компанії цієї галузі, так і міжнародні партнери.



«Ми в Молдові купили пляшки, все сприяло цьому, по контрактах ми швидко організували доставлення. Зараз нас підтримують наші французькі друзі. Майже безоплатно вони нам будуть постачати нові французькі баррики (бочки – ред.) для того, щоб ми витримали вино, особливо це буде вино 2022 року. Як вони сказали, ми вам відвантажимо баррики, щоб ви зробили «вино перемоги», – зазначив власник виноробні.