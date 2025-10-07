Ворота Харкова – Північна Салтівка: відновлення і постійні загрози. Репортаж

Журналісти телеканалу «Настоящее Время» (телевізійний проєкт Радіо Свобода для російськомовної аудиторії)з'ясовували, яка ситуація у Північній Салтівці зараз.

Зараз українським військовим вдалося відсунути лінію фронту від Харкова. І Салтівку почали поступово відновлювати: у районі постійно чути звук роботи відбійних молотків та екскаваторів.

Частину будівель із великими пошкодженнями, які вже неможливо відновити, зносять. Частину – ремонтують.

Загалом у районі пошкоджено (тією чи іншою мірою) близько півтори сотні багатоповерхових будинків.

У мерії встановили, що мінімум 13 цих будівель відновити неможливо, і їх зносять. Мешканцям цих будинків видали вже понад 2 тисячі сертифікатів на нові квартири.

Щоправда, отримати такі сертифікати можуть не всі: якщо людина має інші квадратні метри в Україні, то на нову квартиру від держави їй претендувати не можна.

Історія успішного придбання нового житла

Людмила Іванівна – дитячий нейрохірург. У 2022 році вона втратила квартиру на околиці Харкова, коли в її будинок влучило кілька снарядів: у багатоповерхівці обвалився цілий під’їзд. Сама жінка не постраждала: на той час вона вже виїхала до доньки в Німеччину. Але коли російська армія відійшла від Харкова – повернулася додому:

«Ми тоді із зятем навіть посварилися. Він німець і сказав, що нічого мені повертатися, – розповідає харків’янка. – Але мені було важко там. Я там була ніхто і звати мене ніяк. А тут я все-таки людям якось потрібна»

Старий будинок Людмили знесли. Жінці запропонували грошову компенсацію від держави, і на неї вона купила квартиру замість знищеної: квартира трохи менша за минулу, але харків’янка не засмучується. Вона каже, що в новій квартирі вона насамперед розставила на полицях книги, які змогла вивезти зі старого будинку:

«Я їх вивезла, ті, що можна було вивезти. Ми протирали (від пилу) кожну книгу з подругою», – зауважує Людмила.

Весь процес отримання грошей та купівлі, за її словами, у неї зайняв лише пару тижнів.

Не всі хочуть переїжджати

Однак переїжджати в нове житло в Салтівці хочуть не всі. Мешканці одного будинку навіть подали до суду на експертів, коли ті встановили, що їхній будинок неможливо відновити. І будуть домагатися в суді саме відновлення.

«Експерт виніс рішення, що наш будинок пошкоджений на 81%. Але 81% – це означає, що по суті від нього тільки фундамент лишився! – розповідає мешканка Харкова Ірина Луценко. – І ми звернулися до іншого експерта. Провели нову експертизу і встановили, що в будинку лише 40% пошкоджень. І наша громада зібралася і дійшла рішення, що будинок треба відновлювати, а не зносити, і треба подавати до суду»

Відновлення будинку – процес тривалий та дорогий. У будинках не просто ремонтують покрівлю і вставляють нові вікна: у багатьох укріплюють стіни, а також утеплюють їх та обшивають новою обшивкою.

«Щоби відновити комплексно один будинок у Північній Салтівці – це 150–250 млн гривень ($4,7 млн), і це півтора року роботи на один будинок, – підкреслює Костянтин Коротич, заступник директора департаменту ЖКГ Харкова. – А там 150 будинків пошкоджено. Але все одно щодня аварійні та відновлювальні роботи поточного характеру йдуть – покрівля, вікна. Це довгостроковий проєкт»

Харківські активісти зауважують, що вартість відновлення однакових будинків може сильно відрізнятися – підрядники різні та виставляють різні ціни:

«Умовно: в одному будинку квадратний метр віконних блоків коштує 5700 гривень, в іншому – 4700. Один підрядник виставляє такі ціни, інший – інші ціни на ідентичні позиції, – пояснюють вони. – І це призводить до різниці в мільйони гривень, якщо бюджет великий. Тому так – у нас багато претензій до бюджетів на відновлення»

Відновлення Північної Салтівки – все ще небезпечний процес. Будівельники щодня працюють під звуки сирени через обстріли та дрони, що летять. На запитання, чи часто таке відбувається, відповідають: «Постійно».

Водночас харків’яни впевнені – відновлювати район потрібно, навіть попри його близькість до кордону, попри довгі терміни та колосальні бюджети.

Після 2022 року Північна Салтівка для містян – це не просто спальний район, це ворота до Харкова.

Харків під атакою щодня

Російські атаки останніми днями знищили дві трансформаторні підстанції, які живили Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов 6 жовтня.

«Це серйозний удар по потужностях АТ «Харківобленерго». І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни», – заявив він.

Водночас, за даними мера, якщо вночі без електрики залишалися близько 22 тисяч абонентів, зараз їх близько 3,5 тисяч.

Терехов уточнив, що цього вдалося досягти завдяки роботі енергетиків «Обленерго» та комунальних служб Харкова.

Міський голова застеріг, що Росія не зупинить атаки й «будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями».