Радіо Свобода Weekly: «У війні критичним буде період до 9 травня»

«Критичним буде період до 9 травня, коли треба буде відрапортувати Путіну». Військовий експерт про тактику армії РФ

Наступний етап війни Росії проти України може затягнутися на кілька місяців через зміну ситуації на фронті. Про це заявив радник американського президента Джейк Салліван на брифінгу 4 квітня. За його словами, російських військових передислоковують з півночі України на Донбас. Ймовірно, вони мають намір розгорнути додаткові батальйонні тактичні групи із десятків тисяч солдатів. За оцінками США, Росія зосередиться на спробах захопити території Луганської та Донецької областей, щоб замаскувати попередні воєнні невдачі в Україні.

Олексій Мельник, військовий експерт, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», прокоментував цю інформацію.

Як «дорогу на Крим» перетворюють у базу окупантів

Викрадення міського голови, розгін мітингів, мародерство, блокування гумконвою – цим за останній місяць став відомий Мелітополь, який одним з перших українських міст зайняли окупанти.

До кордону з Кримом звідси трохи більше від ста кілометрів. Вісім років тому через залізничну станцію Мелітополя курсувало понад 80% усіх потягів кримського напрямку й місто називали «дорогою до півострова». Нині воно під тиском окупантів та переповнене російськими триколорами й технікою, звідси масово виїжджають люди.

Але Мелітополь продовжує доводити свою проукраїнськість.

Про те, як живе місто в окупації, що думають місцеві мешканці, в яких умовах працюють лікарі, навчальні заклади, хто допомагає місцевим виживати та що надає надію на те, що місто звільнять, читайте і дивіться в репортажі.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Байден підписав закони про додаткові санкції проти Росії і Білорусі

Лондон повідомив, яку зброю надасть Україні

Росія через санкції опинилася в найскладнішій ситуації за останні 30 років – Мішустін

Обстріл у Краматорську: російські пабліки повідомили про «удар по ЗСУ», а потім відредагували пости

Генасамблея ООН призупинила роботу Росії у Раді з прав людини

Пєсков «проговорився»: реакції в Росії на заяву речника Путіна про «значні втрати» російської армії

Німеччина може відмовитися від російської нафти до кінця року – Шольц

У Маріуполі в російських мобільних крематоріях спалюють тіла загиблих містян – міськрада

ГУР: російські війська перегруповуються і планують просуватися до Харкова

Росія: помер Жириновський

Братська могила цивільних: «Їх вбивали за те, що вони були українцями»

«Їх вбивали за те, що були українцями», – таку фразу сказав очільник Нацполіції Київської області після оглядин братської могили у Бучі, яка з’явилася за час російської окупації міста.

Масове захоронення цивільних виникло поблизу місцевої церкви. Наразі там нараховано щонайменше 67 жертв, більшість віком від 40 до 60 років. Чимало неопізнаних. Від декого з людей залишилися лише фрагменти тіл, повідомили у Генпрокуратурі. Задля слідчої експертизи українські правоохоронці провели їхню ексгумацію. Шукають докази ймовірних російських воєнних злочинів.

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«Відбудувати «Мрію». Чи зможе Україна створити новий найбільший літак світу після знищення війною АН-225?

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Як працюють «Гради» ЗСУ та як відбувається бойова стрільба в зоні ООС? Це українські військові показали кореспонденту Радіо Свобода.

Військовослужбовець ЗСУ розповів, що за допомогою установки БМ-21 «Град» тільки за лютий було знищено понад 60 одиниць російської техніки. За тиждень військові угруповання ООС відбили 51 атаку російських військ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові нині посилюють оборону на східному напрямку та на Донбасі.

Депутат сейму Латвії залишив політику і воює в Україні в «Карпатській Січі»

46-річний латвійський політик і правник Юріс Юраш місяць тому склав повноваження депутата сейму Латвії, вступив добровольцем у батальйон «Карпатська Січ» і захищає Україну від російського агресора. Латвійський доброволець разом із побратимами визволяв населені пункти Київської області.

Колишній латвійський парламентар, а нині доброволець розповів Радіо Свобода про власну мотивацію, розуміння цієї війни, що на власні очі бачив у Бучі, Ірпені на Київщині, де вже виявили сотні вбитих мирних жителів.

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Маріуполь зараз: у місті зруйновано 90% будівель. Маріуполь перебуває у стані гуманітарної катастрофи: загиблих ховають у братських могилах, бракує води, їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку. 16 березня драмтеатр у Маріуполі зазнав нищівного російського авіаудару, в ньому, в укритті, перебувала велика кількість людей. За оцінками міської ради, в результаті обстрілу загинули щонайменше 300 людей. Однак через обстріли немає можливості розібрати завали. Який вигляд має місто Маріуполь сьогодні – дивіться у відео.

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Протягом 40 днів російська армія завдавала по Чернігову ракетних, бомбових і артилерійських ударів. Як наслідок – зруйновано 70% міста, повідомляє міська влада.



Деталі дивіться у фоторепортажі кореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка.

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