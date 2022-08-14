Радіо Свобода Weekly: високоточна зброя ЗСУ переломить хід війни?

Вибухи у російському тилу: високоточна зброя ЗСУ переломить хід війни?

Чому вибухає там, куди не долітають ракети української армії? На яку відстань б'ють системи ЗСУ? Де Україна може завдавати ударів по тилу армії РФ? Під прицілом Крим? Російська армія зазнає втрат на півострові. Чим українська армія відбиває атаки Росії на Донбасі та на півдні України? Зброя для стримування наступу сил вторгнення: «Ураган», «Смерч», «Точка-У», PzH2000, HIMARS, M777, CAESAR, AHS Krab.

Коли закінчиться війна? Курт Волкер каже, що не скоро | Ексклюзив

Війна в Україні – важка і далека від закінчення, а західна зброя не може забезпечити швидкої перемоги. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказав спеціальний представник США у справах України (2017–2019) Курт Волкер. За його словами, майстерність українських військових дозволила ЗСУ показати успіхи під час контрнаступу в Херсонській області. Однак до повної деокупації територій треба буде пройти довгий шлях. Але Волкер не сумнівається у перемозі України в цій війні, в тому числі завдяки військовій допомозі від країн НАТО.

Американський дипломат каже: Росія поставила в Україні військові цілі, які неможливо виконати. Тому Володимир Путін зараз перебуває у слабкій позицій. Можливість Путіна йти на переговори зараз перевіряє президент Туреччини Тайїп Ердоган. Однак Волкер не вірить, що російський президент хоче відступати, адже його мета – знищити Україну як державу.

Херсонська область: у звільненому селі на лінії фронту залишилося два жителі

Село Миколаївка на Херсонщині було в окупації три місяці. Російські війська зайшли до населеного пункту ще на початку березня. Місцевий житель Андрій Первак не боявся російських солдатів та запитував, навіщо вони прийшли сюди?

Солдати армії РФ відповідали, що «шукають бандерівців», і що в Україні «дві армії – одна Зеленського, а інша – переодягнені бандерівці». Місцеві жителі розповідають, як окупаційні війська мародерили у селі, і навіть відбирали телефони у дітей. «Це не війська, це звірі», каже Андрій. Нині Миколаївка зперебуває на лінії фронту, із села виїхали усі жителі. Андрій та Олександр залишилися, щоб охороняти свої та сусідські будинки.

Тортури у полоні, «смішні кадирівці» та білі прапори у Маріуполі – ексклюзивне інтерв’ю з українським розвідником

20-річний Роман Городенський із розвідувальної роти 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС України через російські обстріли у Маріуполі Донецької області залишився без руки і без ноги. А потім, розповідає, пережив тритижневий полон і тортури окупантів.

Як вони намагалися зламати полоненого українця на численних допитах? Що найбільше запам’яталося морпіхові у Маріуполі, а також у лікарні-в’язниці для полонених вже в окупованому Донецьку? Та яким він бачить своє майбутнє далі?

Роман Городенський дав Радіо Свобода ексклюзивне інтерв’ю в одному із київських Центрів протезування, де проходить реабілітацію.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Медведєв на сході України. Що задумав Кремль?

Окупанти «інспектують маріонеток» на окупованих територіях сходу України. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, під чиїм керівництвом Москва почала війну в Грузії, та інші російські чиновники провели нараду в Луганську. Кремль демонструє, що не відмовляється від своїх планів окупації українських регіонів, вважає оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.

Понад 10 годин повз, щоб вижити: історія бійця, який вибрався з оточення російських військ

Кулеметник роти спецпризначення батальйону імені Кульчицького НГУ Олександр Новосельський на позивний «Азов» у бою потрапив у повне оточення російських військ. Побратими з його групи вже вважали Олександра загиблим. Хтось навіть повідомив сумну звістку дружині. Але Олександру вдалось вибратись. Як боєць із двома пораненнями полем намагався дістатись своїх? Про це він розповів Радіо Свобода.

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Танки дають вогню: на Донбасі поширилися танкові бої

Важливою вогневою міццю війська завжди вважали танки. Нині танки на озброєнні ЗСУ відіграють вкрай важливу роль в обороні від наступу агресора. Військові застосовують ці машини для нанесення вогневого ураження армії РФ із закритих позицій, що дозволяє підтримати піхоту та завадити намірам російських сил атакувати позиції ЗСУ. Часто екіпажі працюють без обіду та сну. Як воюють українські танкісти, дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.

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