Радіо Свобода Weekly: Путін лякає росіян Заходом, а сам наймає жінок з ЄС (документи)

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Освічені європейці»: дітей Путіна й Кабаєвої виховують іноземні гувернантки (розслідування)

Очільник Росії Володимир Путін і його ймовірна партнерка Аліна Кабаєва найняли щонайменше 20 іноземних гувернанток, репетиторів та інших доглядальників для виховання двох хлопчиків, яких широко вважають їхніми синами. Більшість із них – вихідці із країн Заходу, зокрема кілька громадян держав НАТО, членів ЄС, що перебувають у глибокому конфлікті з Москвою через війну проти України.

За документами й листуванням, які вивчила «Система» (розслідувальний підрозділ Радіо Свобода), родина витрачала сотні тисяч доларів на рік на помічників, які доглядали за дітьми і навчали їх англійської та німецької мов. Архів охоплює період 2017–2026 років.

Путін подає війну Росії проти України як частину цивілізаційної боротьби та захисту від того, що, за його твердженням, є спробами НАТО та так званого «колективного Заходу» ослабити або знищити Росію.

Невдовзі після початку масштабного вторгнення РФ до України Путін розкритикував представників російської еліти, які, за його словами, «ментально перебувають» на Заході, заявивши, що противники Росії використають їх, щоб «завдати максимальної шкоди» російському народ. Більше інформації тут

Геґсет: США вчаться на досвіді України і знайдуть спосіб продовжувати допомагати

Сполучені Штати планують розвивати галузь безпілотників, заявив міністр війни країни Піт Геґсет на брифінгу 30 травня. Він зазначив, що бюджет адміністрації Трампа на 2027 рік передбачає 56 мільярдів доларів інвестицій у домінування в безпілотних системах.

«Ми продовжуємо вчитися на досвіді України на полі бою, йдеться не про наявність вишуканих систем, а про здатність швидко їх масштабувати, адаптуючись тиждень за тижнем», – сказав він.

Водночас США мають на меті розвивати максимально ефективні безпілотні системи, користуючись можливістю робити це автономно, додав голова Пентагону.

«Ми так багато навчилися в України та з того, як вони працюють. Тож це абсолютний фокус того, куди ми рухаємося. Ми маємо намір не лише бути на паритеті, але й бути найкращими у світі в цьому», – зазначив Геґсет.

Він також прокоментував запит президента України Володимира Зеленського до США на надання ракет протиповітряної оборони. За словами Геґсета, Сполучені Штати змінюють підхід до виробництва важливих боєприпасів, щоб збільшити постачання. Детальніше тут

Нові контракти для ЗСУ: Що кажуть самі військові?

Станом на травень 2026 року в Україні продовжують оновлювати мотиваційні умови для контрактної служби в ЗСУ. Йдеться не про один окремий закон, а про комплекс змін.

У розпорядженні редакції Радіо Свобода з’явився документ із пропозиціями щодо нових мотиваційних умов для укладання або переукладання контрактів на проходження військової служби. У документі від Генерального штабу ЗСУ йдеться про можливе запровадження додаткових фінансових стимулів та нових термінів контрактів.

Серед запропонованих змін – базова щомісячна виплата для рядового складу від 30 тисяч гривень, одноразова винагорода за укладання контракту в розмірі 27 тисяч гривень та додаткова щомісячна виплата за підписання контракту – 10 тисяч гривень. Також документ передбачає низку виплати за бойові результати. Про це за лінком

Пропозиція Мерца має на меті повноправне членство України в ЄС – німецький міністр

Державний міністр Німеччини у справах Європи Ґюнтер Кріхбаум заявив, що пропозиція канцлера Фрідріха Мерца про асоційоване членство України в Євросоюзі має на меті повноправне членство і є «правильною ініціативою», яка має оживити дискусію про майбутнє розширення ЄС.

«Канцлер Мерц запропонував ідею асоційованого членства – це правильна ініціатива. Ми маємо пожвавити цю дискусію. Тому що одне також очевидно: повноправне членство в Європейському Союзі залишається метою, головною метою», – сказав Кріхбаум перед неформальним засіданням міністрів закордонних справ ЄС у форматі «Гімніх» у місті Лімасол на Кіпрі 28 травня.

За словами Кріхбаума, ЄС уже зараз має допомагати Україні наближатися до Євросоюзу, попри війну, а також продовжувати цивільну і військову підтримку Києва. Подібну позицію висловила і висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас. Детальніше тут

«Зміна режиму в Білорусі може статися раніше, аніж у Росії» – Тихановська

Лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська вперше в цьому статусі відвідала Україну, де її приймали на найвищому рівні.

В інтерв’ю Радіо Свобода Тихановська сказала, що Олександр Лукашенко не наважиться відправити війська воювати проти України, бо ця війна непопулярна серед білорусів. Вона прокоментувала і недавні ядерні навчання Росії та Білорусі, але запевнила, що ядерної зброї Росії на білоруській території немає.

Тихановська також прокоментувала майбутнє Лукашенка і висловила впевненість, що зміна режиму в Білорусі може статися раніше, аніж у Росії. Вона закликала білорусів вчитися в українців, як боротися і не здаватися. Читайте і дивіться тут

Фейк про «квартиру Зеленського в Дубаї»: витік документів агенції, що працює на Кремль, розкриває деталі дезінформаційної спецоперації

Російська «Агенція соціального проєктування» (також відома як «Агенція соціального дизайну», або «АСД») може бути відповідальною за створення та поширення дезінформації про нібито купівлю президентом України Володимиром Зеленським нерухомості в Дубаї – фейку, який влітку 2025 року набув широкого суспільного резонансу.

Про причетність зареєстрованої у Москві організації стало відомо завдяки новому витоку її внутрішніх документів, доступ до яких отримала редакція Delfi Estonia та поділилася з колегами, зокрема з проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

Фейковий відеоролик про президента України, який поширювали закордонні політики та блогери, міг сягнути мільйонів переглядів у світовому інтернеті. І хоча фахівці зі спростування дезінформації швидко назвали цю новину неправдивою, питання про те, хто стоїть за цією атакою, майже рік залишалося без відповіді. Більше інформації тут

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут