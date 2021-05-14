Незвичайна синагога в Києві: Хржановський розповів, що вона зі 100-річних дубів з усієї України

В Києві відкрилася символічна синагога в Бабиному Яру. Подію приурочили до 14 травня – Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. На відкриття очікували президента Володимира Зеленського і навіть анонсували його присутність. Втім, Володимира Зеленського на заході не було, а Офіс президента представляв його голова Андрій Єрмак.

Крім того, на відкритті незвичайної синагоги були прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр культури Олександр Ткаченко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міський голова Києва Віталій Кличко, головний рабин України Моше Реувен Асман та глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Сам об’єкт цікавий тим, що він є рухомим і розкривається, як книга. Для того, аби розгорнути символічну синагогу потрібно 3-4 людини, розповідають творці. За їхньою задумкою, вона буде розкриватися у п’ятницю і закриватися в неділю, втім як до «місця роздумів» до неї можна приходити хоч щодня.

«Дерево, з якого зроблена ця синагога, зібрано з усіх регіонів України. Це більше, ніж 100-річний дуб, який бачив час і до Голокосту, і саму трагедію Голокосту, і пам’ятав роки забуття, і тут ніби вся Україна зібралася в цьому об’єкті. Мені здається, що ми рухаємося у вірному напрямку, бо ми намагаємося зробити місця, які будуть створювати життя і бажання людей приходити сюди, щось відчувати і звати інших людей, щось дізнаватися. Ми будемо будувати величезний музейний комплекс, і я дуже вдячний Всевишньому і долі за те, що ця можливість зараз є у всіх нас», – розповів в коментарі Радіо Свобода художній керівник проєкту, росіянин Ілля Хржановський.

Синагогу в рамках великого проєкту створив «Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр», серед спонсорів якого російські бізнесмени.

Двоє з трьох офіційних російських спонсорів Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» на початку 2018 року потрапили до списку впливових росіян, наближених до президента Путіна. У списку, який медіа охрестили «списком Путіна», і який є частиною звіту Міністерства фінансів США для американського Конгресу, імена Михайла Фрідмана та Германа Хана включені під номерами 23 і 42 відповідно.

У самому Меморіальному центрі заперечують їхній вплив на діяльність і вказують, що є й інші спонсори, зокрема українські. Тема російських грошей в проєкті є предметом суперечок і дискусій у суспільстві.

Але це не єдина точка незгоди в середині, зокрема, єврейської громади. Проти відкриття синагоги на території «Бабиного Яру» виступав співпрезидент Асоціації єврейських громадських організацій та общин України Йосиф Зісельс. Причиною називав те, що місце для символічної синагоги обрали на території старого православного Кирилівського кладовища, і це суперечить релігійній традиції.

У самому Меморіальному центрі заперечують їхній вплив на діяльність і вказують, що є й інші спонсори, зокрема українські. Тема російських грошей в проєкті є предметом суперечок і дискусій у суспільстві.

Але це не єдина точка незгоди в середині, зокрема, єврейської громади. Проти відкриття синагоги на території «Бабиного Яру» виступав співпрезидент Асоціації єврейських громадських організацій та общин України Йосиф Зісельс. Причиною називав те, що місце для символічної синагоги обрали на території старого православного Кирилівського кладовища, і це суперечить релігійній традиції.

Міський голова Києва Віталій Кличко так прокоментував для Радіо Свобода це питання:

«Ми обов’язково робимо все, для того, щоб ніякого конфлікту не було. Багато думок є і, однозначно, перед тим, як щось робиться, ми вивчаємо, щоб не було ніяких споруд на місці поховання людей, за цим слідкують міжнародні організації, тому що дуже важливо зробити все максимально правильно», – відповів Віталій Кличко.

На запитання щодо того, як він ставиться до участі російських олігархів у фінансуванні проєкту, київський міський голова зазначив, що меценатом є і його брат та закликав всіх охочих теж долучатися.

Головний рабин України Моше Реувен Асман закликав не політизувати даний проєкт, запевнив, що ні про яку «п’яту колонну не йдеться» і вважає, що неважливо, хто зробить цей меморіал, аби він був на гідному рівні.