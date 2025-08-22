Зустріч на Алясці: Путін отримав виграш?

- Підсумки міжнародних зустрічей: хто у виграші від саміту на Алясці?
- Що залишилося за кадром?
- Російський керманич Володимир Путін на червоній доріжці: про що він домовився із президентом США Дональдом Трампом?
- Чи актуальні ці домовленості?
- Що отримав Путін?
- Чи допомогла Україні нова зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа?
- Якими мають бути гарантії безпеки?
- Чи має Зеленський зустрітися з Путіним?
- Чи погодиться Путін на таку зустріч?
- Які перспективи угоди про мир?
- До чого готуватися Україні?
