Зустріч на Алясці: Путін отримав виграш?

  • Підсумки міжнародних зустрічей: хто у виграші від саміту на Алясці?
  • Що залишилося за кадром?
  • Російський керманич Володимир Путін на червоній доріжці: про що він домовився із президентом США Дональдом Трампом?
  • Чи актуальні ці домовленості?
  • Що отримав Путін?
  • Чи допомогла Україні нова зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа?
  • Якими мають бути гарантії безпеки?
  • Чи має Зеленський зустрітися з Путіним?
  • Чи погодиться Путін на таку зустріч?
  • Які перспективи угоди про мир?
  • До чого готуватися Україні?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

