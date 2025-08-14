- Про що говоритимуть сам на сам президент США і очільник Росії?
- Які шанси досягнути домовленості про перемир'я у російсько-українській війні?
- Хто на кого тиснутиме?
- Що буде з окупованими територіями?
- Якими можуть бути «серйозні наслідки» для Путіна?
- Чи може бути досягнута якась таємна угода між Путіним і Трампом?
- До чого готуватися Україні і Зеленському?
Двоє на Алясці. Чиї «червоні лінії» перетнуть?
Зустріч Трампа на Алясці може стати епохальною подією із далекосяжними наслідками. Чи перетнуть лідери США і Росії «червоні лінії», обговорюючи шдяхи завершення війни?
