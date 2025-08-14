Доступність посилання

Двоє на Алясці. Чиї «червоні лінії» перетнуть?

Трамп сказав, що є 25% ймовірність провалу зустрічі з Путіним на Алясці
Зустріч Трампа на Алясці може стати епохальною подією із далекосяжними наслідками. Чи перетнуть лідери США і Росії «червоні лінії», обговорюючи шдяхи завершення війни?

  • Про що говоритимуть сам на сам президент США і очільник Росії?
  • Які шанси досягнути домовленості про перемир'я у російсько-українській війні?
  • Хто на кого тиснутиме?
  • Що буде з окупованими територіями?
  • Якими можуть бути «серйозні наслідки» для Путіна?
  • Чи може бути досягнута якась таємна угода між Путіним і Трампом?
  • До чого готуватися Україні і Зеленському?

Про це у програмі Свобода Live:


