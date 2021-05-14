Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
14 травня 2021, Київ 13:17
Політика

У Росії після стрілянини в школі в Казані шукають рішення в обмеженні свободи і збільшенні контролю

У Казані поховали вчительку англійської мови Ельвіру Ігнатьєву, яка загинула під час стрілянини, 12 травня 2021 року

Після смертельної стрілянини в школі в Казані 11 травня питання про те, як запобігти схожим трагедіям, які в Росії стають усе більш поширеними в останні роки, стало найважливішим питанням обговорення в країні.

Деякі посадовці авторитарної влади давнього президента Володимира Путіна швидко запропонували заходи, які могли б іще більше посилити роль держави в житті громадян. Але інші коментатори кажуть, що приклад, який подає влада, вдаючись до насильства в умовах політичних викликів і звинувачуючи в провалах зовнішніх «ворогів», може сприяти смертельному насильству.

В’ячеслав Володін, спікер Державної думи, нижньої палати парламенту Росії, написав у телеґрамі, що «необхідно обговорювати» пропозиції щодо обмеження «анонімності в інтернеті». Такі обмеження, про які, за словами Володіна, «лунають пропозиції», «зменшили б обсяг контенту, що пропагує насильство, героїзує екстремізм».

Ірина Волинець
Ірина Волинець

Виступаючи на ютуб-каналі ведучого державних ЗМІ і прихильника твердої лінії Володимира Соловйова, уповноважена з прав дитини Татарстану Ірина Волинець звинуватила в стрілянині в Казані, в якій були вбиті дев’ять людей і 23 поранені, «абсолютну відсутність державної ідеології».

«Поки не буде державної ідеології, поки діти не будуть зайняті в позаурочний час так, як це було в Радянському Союзі, при чому ця діяльність повинна бути забезпечена державою, … якщо ми зараз радикально не змінимо нашу систему, то, на жаль, ситуація буде повторюватися», – сказала Волинець.

«Держава зловживає інформацією»

У відповідь на трагедію в Казані Міністерство освіти Мурманської області на півночі Росії наказало створити базу даних учнів і недавніх випускників, які «схильні до порушень дисципліни» і «виявляють невмотивовану агресію». Але наказ міністерства, який з’явився в кількох місцевих публікаціях, містив вебадресу такої бази даних, яка містила особисту інформацію про сотні учнів, хоча файл був, вочевидь, створений лише о 14:25 11 травня за московським часом.

Базу даних швидко зняли з мережі після того, як її помітили журналісти, але репортери видання «Медіазона» встигли знайти описи окремих учнів, серед яких були такі: «приносив ножі до школи», «суїцидальна поведінка», «нецензурна лайка», «учасник акції на підтримку [опозиціонера Олексія] Навального», «виступає проти російського законодавства» чи «не визнає авторитету».

Як повідомляється, у файлі містилася інформація про учнів із міст і селищ по всій області, зокрема, в деяких випадках, і їхні облікові записи в соціальних мережах.

Казанська політична коментаторка і громадська активістка Дар’я Кулакова заявила Радіо Свобода, що влада має незаперечну історію зловживання заходами безпеки у політичних цілях. Коли, за її словами, в Казані встановили камери спостереження по всьому місті, правоохоронці використовували їх у першу чергу для виявлення і покарання антиурядових демонстрантів.

«У січні, після мітингів проти [президента Росії Володимира] Путіна в Казані, з’явився телеґрам-канал «Красная Казань», де викладали списки учасників мітингів і погрози на їхню адресу, – сказала Кулакова. – Через те, що доступ до камер і системи розпізнавання облич має тільки поліція, неважко зробити висновок, що, ймовірно, поліція якось брала участь у передачі цих особистих даних. Автори каналу попереджали про швидку відплату протестувальникам, але поліція чомусь ігнорувала погрози на адресу людей».

Камери спостереження в Москві
Камери спостереження в Москві

«Скрізь вороги»

Тактика поведінки держави цілком може спричиняти проблему, вважає московський політолог Дмитро Орєшкін.

«Люди не розуміють, що відбувається, – сказав він Радіо Свобода. – Їм постійно розповідають, що ми «оточені ворогами», що насправді «весь світ керується таємними силами». І ось ці теорії змови на слабку психіку створюють збуджувальний вплив».

Аналітик і колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов має схожий погляд.

«Люди звикають бачити навколо себе ворогів і шукають причини своїх невдач у довколишніх так самісінько, як цим займається російська держава, – сказав він. – Вони відтворюють ті самі моделі поведінки, до яких звикли».

Раніше російська влада не бажала терпіти таку критику. У липні 2020 року дописувачка Радіо Свобода Світлана Прокоп’єва була засуджена до значного штрафу за «виправдання тероризму» за коментар, який вона зробила щодо вибуху, спричиненого підлітком-смертником у приміщенні управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Архангельську в листопаді 2018 року. Прокоп’єва припустила, що дії хлопця могли бути мотивовані почуттям відчаю і зневіри, викликаними репресивним політичним кліматом у путінській Росії.

У Росії в Татарстані прощаються із загиблими під час стрілянини в школі (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Росії в Татарстані прощаються із загиблими під час стрілянини в школі (фотогалерея)

У Казані ховають загиблих під час стрілянини в гімназії №175. У Республіці Татарстан 12 травня було оголошено днем жалоби й закрили всі школи

Психолог Денис Давидов заявив телеканалові «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», що Росії безумовно потрібні більш наукові й прозорі дослідження таких випадків насильства, щоб реагувати на них комплексно.

«У першу чергу необхідно в Росії організувати дуже серйозну дослідницьку групу під патронажем серйозного міністерства, не Міністерства освіти навіть, – сказав Давидов. – В Америці цим займається Секретна служба, вона залучила найкращих і найвідоміших психологів і видає регулярні звіти про свої дослідження. У нас як у вчених загалом немає доступу до фактичних даних про те, що відбувається».

Тим часом у дописі в фейсбуці прокремлівський аналітик Сергій Марков високо оцінив 25-річну Ельвіру Ігнатьєву, вчительку англійської мови, яка загинула під час трагедії в Казані, й інших учителів школи.

«Усі виконували свій обов’язок і намагалися врятувати дітей, – написав Марков. – Вони показали, що в нас морально здорове суспільство».

А прокремлівський коментатор Соловйов опублікував у ютубі відео під назвою: «Західні структури скуповують пабліки «ВКонтактє». Хто може стояти за нападом на школу в Казані?».

У підготовці матеріалу брали участь Російська і Татарсько-Башкирська служби Радіо Свобода і телеканал «Настоящее время»

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG