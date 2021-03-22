«Сьогодні зірки спостерігаєш, а завтра Путіна скидаєш» – у Сибіру заборонили спостерігати в телескоп за Місяцем

Сибір.Реалії

Щорічно в першу чверть Місяця після весняного рівнодення проводять Всесвітню ніч вуличної астрономії. Саме в цей час у Північній півкулі Землі Місяць у цій фазі розташований максимально високо над горизонтом, що є зручним для спостережень. Цього року Всесвітня ніч вуличної астрономії припала на 21 березня. Астрономи-аматори в Іркутській області Росії уже в 15-е за рахунком беруть участь у такій акції. До неї приєдналися 13 міст регіону. Однак мешканцям маленького сибірського міста Усть-Кута спостерігати за Місяцем заборонили чиновники. Причина в тому, що спостереження за Місяцем у цьому місті організував місцевий правозахисник. Чиновники послалися на заборону ФСБ.

Виконувач обов’язки голови адміністрації міста Усть-Кут в Іркутській області Євген Кокшаров відкликав узгодження заходу напередодні його проведення.

Про це кореспондентці Сибір.Реалії повідомив Олексій Тупицин, директор Центру громадянського сприяння, який виступив співорганізатором заходу.

Чекісти побоюються, що замість Місяця жителям Усть-Кута покажуть в телескопі червону зону тортур під Володимиром, куди відвезли Олексія Навального

Чиновник, як стверджується, надіслав Тупицину голосове повідомлення, в якому сказав, що проводити захід не потрібно. За словами Тупицина, в телефонній розмові Кокшаров пояснив відмову «тиском з боку місцевого ФСБ»:

– Мовляв, вони вивчили нашу заяву, а там вказана «роздача інформаційних матеріалів»: «Що вони там роздавати зібралися ?! А якщо політичне?». Ясна річ, нічого «політичного» роздавати і не планувалося. Якщо буде така необхідність, я завжди можу на пікет один вийти, змішувати політику з астрономією – в цьому немає потреби і сенсу, – пояснює Тупицин.

Формальною причиною для своєї відмови адміністрація Усть-Кута вказала занадто пізню подачу заяви – менш ніж за 10 днів. Співрозмовники підтверджують: це була чистої води формальність, тому що в інших містах це не вплинуло на заборону заходу.

– Я відніс заяву в мерію Іркутська десь у п’ятницю, тобто за два дні до акції. І нам без проблем її схвалили. Так що так – зазначена причина, виходить, формальна, – коментує гендиректор Іркутського планетарію і голова Іркутського регіонального астрономічного товариства (ІРАТ) Павло Никифоров.

«Так скоро всі позакриваються»

Тупицин після повторної відмови зателефонував заступникові начальника усть-кутського відділення ФСБ Івану Саніну.

– Він заявив, що відомство не має стосунку до заборони заходу. Однак підтвердив, що до них на узгодження надсилають усі (!) матеріали щодо публічних акцій, – повідомив Тупицин.

На телефонні дзвінки редакції Сибір.Реалії Іван Санін не відповів, дотелефонуватися за номерами управління ФСБ в Усть-Куті журналістам теж не вдалося.

Примітно, що відразу після резонансу, викликаного відмовою у проведенні астрономічної акції, в мережі з’явилися повідомлення про те, що «ніч астрономії» ІРАТ реалізує нібито на кошти IPS – Міжнародного товариства планетаріїв за грантової підтримки фонду Eurasia Foundation, «організації, яка масово готує антиросійських журналістів і громадських діячів».

– Бачив цю інформацію. Це дуже дивні заяви, оскільки ніякого фінансування Ніч вуличної астрономії не вимагає. Адже для того, щоб спостерігати за Місяцем на вулиці, достатньо вийти кільком ентузіастам на вулицю і подивитися на небо, телескопи у кожного астронома-аматора є, – коментує Никифоров.

В Усть-Куті Олексій Тупицин планував на виділеному майданчику встановити два власних телескопи.

– Судячи з усього, чекісти побоюються, що замість Місяця жителям Усть-Кута покажуть в телескопі червону зону тортур під Володимиром, куди відвезли Олексія Навального. На небо вже забороняють дивитися! – сміється Тупицин. – Хоча це, звичайно, вже й не смішно. Оскільки такими темпами у нас скоро позакриваються не лише громадські ініціативи некомерційних організацій, а й приватні рухи. Взяти хоча б новий норматив, який зобов’язує НКО звітувати про будь-яке фінансування з-за кордону. Щось я не бачу, щоб російські благодійники в черзі стояли для фінансування наших волонтерських рухів. Багатьом буде простіше закритися, ніж вести цю звітність.

Через якийсь час до підручників увійде, що був у Росії такий режим, який забороняв усе, навіть на небо дивитися

Із приводу відмови провести астрономічну акцію, Тупицин планує написати звернення в обласне ФСБ, а також подати заяву до прокуратури. Інші астрономи-аматори заявили, що готові підтримати його в цій заяві.

– Поставлю їм запитання: «Що це було? Навіщо ви втручаєтеся? Чого ви боїтеся?». Мультфільм «Незнайка на Місяці» такий собі, навіть не Орвелл уже. Через якийсь час до підручників увійде, що був у Росії такий режим, який забороняв усе, навіть на небо дивитися, – міркує Тупицин.

Іркутськ почав брати участь у Ночі вуличної астрономії в 2007 році на запрошення популяризатора астрономії Джона Добсона, який у 2002 і 2006 роках приїжджав до цього сибірського міста в Росії. Відтоді обласний центр жодного разу не пропускав цієї акції, а з 2018 року до неї приєдналися інші міста регіону.

Новина про заборону заходу в Усть-Куті вже на всі лади обговорюють у соцмережах, зокрема у «ВКонтакте».

Ось деякі цитати користувачів: