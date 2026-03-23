Радіо Свобода Weekly: Росія хотіла інсценувати замах на Орбана на тлі його конфлікту з Україною – WP

WP: спецслужби РФ пропонували інсценувати «замах» на Орбана, щоб покращити його шанси на виборах

Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) розглядала сценарій, за якого може бути інсценований замах на прем’єра Угорщини Віктора Орбана – щоб підняти рейтинг його партії «Фідес» напередодні парламентських виборів, які відбудуться 12 квітня, написало видання The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки.

За повідомленням, про такий сценарій йшлося у внутрішньому звіті СЗР, отриманому й автентифікованому європейською розвідувальною службою.

За інформацією журналістів, ідея «замаху» виникла через те, що російські спецслужби стурбовані різким падінням рейтингів і самого Орбана, і його партії напередодні виборів. За останніми даними соціологів, рейтинг партії Орбана ледь дотягує до 40%, тоді як рейтинг її супротивника, партії «Тиса», перевищував 46%.

Як йдеться в повідомленні, ймовірно, ідея «замаху» з’явилася після того, як в Угорщини різко загострилися відносини з Україною через зупинку прокачування дешевої російської нафти нафтопроводом «Дружба»: саме це викликало зростання цін на бензин в Угорщині і зростання соціального невдоволення урядом Орбана. Більше інформації тут

Ядерний щит без ядерної зброї. Чи зможе Франція взяти Україну під свій захист?

Чи зможе Україна прикритися ядерною парасолькою Франції від агресії Росії? Таку можливість обговорюють у зв'язку з ідеєю Франції розширити свій ядерний щит (нині четвертий у світі) на низку європейських країн. Президент Емманюель Макрон також сказав, що Франція збільшить свій ядерний потенціал.

Французький ядерний арсенал автономний від НАТО і тому теоретично може підійти Україні, для якої членство в ЄС є реальнішим, аніж на цей момент можливість вступити в НАТО.

Дехто з експертів бачить у можливому розгортанні французько-британського контингенту в Україні один із кроків «Коаліції охочих» після припинення вогню у російсько-українській війні – навіть якийсь крок до того, що Україна, яка раніше добровільно відмовилася від третього ядерного потенціалу в світі, може колись увійти під європейську ядерну парасольку, в разі її побудови як автономної від США. Детальніше за лінком

Як продукція Chevron, Exxonmobil, BASF таємно потрапляє виконавцю замовлень для армії РФ в обхід санкцій (розслідування)

У зброї і техніці, яку Росія спрямовує проти України є те, без чого б заглохли двигуни винищувачів, зупинились лопаті гелікоптерів, не піднялась у небо балістика. Це – технічне мастило з високотехнологічними добавками – так званими присадками.

Без нього усе вищеперелічене швидко б перетворилось на купу нерухомого заліза, обваливши міць російської воєнної машини. І виробляти цей компонент самостійно, всередині країни, без ключових поставок з-за кордону Росія б не змогла.

«Схеми» (Радіо Свобода) покроково встановили увесь ланцюжок постачання іноземних технологій та компонентів ключовому російському виробнику мастильних матеріалів для військової техніки армії РФ.

Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина – не лише ці країни задіяні у схемі поставок. Частина ключових компонентів від початку походить зі США та країн Європи. І увага західних санкцій досі оминула не лише весь цей ланцюг постачання, але і саме російське підприємство, яке оснащує армію РФ. Читайте і дивіться за лінком

«Homo Soveticus», який став бунтарем. Штрихи до портрета патріарха Філарета

22 березня поховали почесного патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета, який помер у віці 97 років.

Філарет прожив яскраве життя, з одного боку ніби прийнявши реалії існування церкви та гонінь на неї в часи СРСР, а з іншого – пішовши проти течії і присвятивши понад три десятиліття ідеї створення незалежної Української церкви, за що і був покараний Москвою. Але це не зломило патріарха Філарета.

Запам’ятались його слова: «Україна переможе, бо з нами Бог. Бог там, де правда».

Подаємо штрихи до портрета патріарха-бунтівника. Читайте і дивіться тут

Смерть патріарха Ілії ІІ. Чи визнає Грузинська церква ПЦУ?

У Грузії помер очільник Грузинської православної церкви католикос-патріарх Ілія ІІ. Йому було 93 роки. Він очолював Грузинську церкву майже пів століття і був, імовірно, найавторитетнішою постаттю в Грузії з моменту здобуття країною незалежності.

Патріарх Ілія хоч і бував в Україні та симпатизував українцям, однак не визнав Православну церкву України (ПЦУ). Але він розійшовся з Москвою та РПЦ, вважаючи Абхазію та Південну Осетію канонічною територією Грузинської церкви.

Дехто схильний вважати, що після відходу Ілії ІІ, Грузинська церква може наблизитися до визнання ПЦУ, хоча це і складно буде через неприхильне ставлення до України з боку нинішнього уряду Грузії. Більше інформації тут

«Мене зробили винною»: у спортклубі Києва стався конфлікт через російську мову

Кінопродюсерка Катерина Граднова-Савицька заявила про конфлікт у київському спортклубі через російську мову обслуговування. За її словами, частина тренерів спілкувалася російською навіть із україномовними клієнтами.

Після звернення до адміністрації, каже жінка, їй пригрозили припиненням обслуговування, а згодом розірвали абонемент. Історія набула розголосу в соцмережах і привернула увагу Офісу уповноваженого із захисту державної мови, де заявили про перевірку.

У спортклубі натомість стверджують, що рішення припинити співпрацю з клієнткою було пов’язане не з мовним питанням, а з формою комунікації. Про це тут

