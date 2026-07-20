Радіо Свобода Weekly: Зеленський і Федоров анонсували важливі зміни

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Федоров, Зеленський, Сирський і протести

Михайло Федоров заявив, що «діалог є» і «зміни обовʼязково будуть»

Колишній міністр оборони Михайло Федоров, через відставку якого в Україні розпочалися протести, заявив, що «діалог є» та «зміни обовʼязково будуть».

«Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах. Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться», – написав він у телеграмі. Про це тут

Зеленський відреагував на протести: «я чую, що кажуть люди, будуть рішення»

Президент України Володимир Зеленський на тлі протестів, які відбуваються у Києві та низці інших міст через відставку міністра оборони Михайла Федорова, заявив, що «чує, що кажуть люди».

«Багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні (18 липня – ред.) з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну», – сказав він у своєму відеозверненні. Більше інформації тут

ЗМІ: Банкова розглядає для Федорова нову роль

На Банковій розглядають можливість запропонувати колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову роль стати miltech czar – координатором розвитку військових технологій, паралельно обговорюється можлива заміна Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Про це повідомило ZN.UA з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, партнери очікують, що Федоров погодиться на нову посаду. Ймовірно, йдеться про координацію розвитку військових технологій, виробництва озброєння, безпілотних систем та взаємодії між державою, військовими й оборонною промисловістю. Про це за лінком

Корецький: до 5 серпня уряд має підготувати Програму діяльності та план пріоритетних дій

Усі міністерства протягом семи днів мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«До 5 серпня маємо завершити підготовку цих документів і винести їх на розгляд Уряду. Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й Уряду загалом», – зазначив новий очільник Кабміну.

За його словами, протягом місяця програму буде затверджено, подано на розгляд Верховної Ради та представлено громадськості.

Верховна Рада 16 липня підтримала призначення Корецького на посаду прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 депутатів. Про це тут

«За необхідності підтримати контрнаступ»: яка мета middle strike кампанії України?

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) стали свідками однієї з бойових операцій 1-го окремого центру безпілотних систем Сили безпілотних систем (1-й ОЦ БпС СБС ЗСУ).

Сили оборони масштабують middle strike – удари середньої дальності – б'ють по системах протиповітряної оборони, пункти дислокації, склади і багато іншого в оперативних тилах російських військ.

Яскравий спалах і безпілотник зникає у нічному небі. БПЛА FP-2 злітають один за одним, у кожному – понад 100 кілограмів вибухівки.

«Це прекрасна робота, найкраща робота на світі», – напівжартома каже військовослужбовець з позивним «Кобзар». Дивіться і читайте тут

Нові реактивні дрони ЗСУ перетворили Крим на полігон

Під час атаки на Балаклавську теплоелектростанцію в окупованому РФ Севастополі, ймовірно, були застосовані реактивні дрони. Які реактивні дрони є на озброєнні в України та які їхні можливості щодо цілей у Криму, розбиралися Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Реактивні безпілотники іноді ще називають ракетами-дронами, бо межа між цими двома видами зброї поступово стирається, зазначає колишній військовий розвідник.

Так, у День незалежності України, 24 серпня 2024 року, українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном «Паляниця», яка має дальність до 600-700 км, швидкість – від 400-450 км/год, бойову частину – від 100 кілограмів. Головна заявлена ціль «Паляниці» – удари по аеродромах.

У грудні 2024 року була представлена ракета-дрон або реактивний безпілотник під назвою «Пекло». Стверджується, що він розвиває швидкість 700 км/год і долає відстань до 700 кілометрів. Більше інформації за лінком

«Супервівторок» для України. ЄС відкрив ще один переговорний кластер. Чи вдасться зберегти темп?

14 липня 2026 року в Брюсселі назвали «супервівторком» – за аналогією з вирішальним політичним днем у США. Саме тоді на президентських праймеріз одночасно голосують виборці великої кількості штатів, що часто визначає подальший перебіг виборчої кампанії.

У Євросоюзі цього дня також відбулися одразу чотири міжурядові конференції щодо вступу, що задали темп подальшому розширенню ЄС. Вони стали важливим кроком уперед для чотирьох країн-кандидатів, зокрема України.

«Одразу чотири міжурядові конференції щодо вступу. Такого ми не бачили понад два десятиліття… Це справді «супервівторок» для розширення ЄС, і Україна є його частиною», – заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Більше про це тут

Квартири за ціною смартфона. Як брат директора ДБР отримав 143 об’єкти нерухомості від забудовника, якого згодом розслідувало ДБР

7 липня «Слідство.Інфо» та Центр протидії корупції (ЦПК) заявили, що Печерський районний суд Києва заборонив їм оприлюднювати розслідування про об’єкти нерухомості харківського бізнесмена Олександра Сухачова, брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Зокрема, про 143 квартири та офісні приміщення, які йому належали чи належать, та обставини їхнього набуття. В ухвалі судді Сергія Вовка, яку отримали розслідувачі, значиться, що це «може завдати фізичній особі невідворотної шкоди, яку буде неможливо виправити після виходу матеріалу».

Один зі співавторів матеріалу – журналіст «Слідство.Інфо» Максим Савчук, на якого не поширюється заборона суду, передав цей текст низці редакцій – «Суспільне», Bihus.Info, «Українська правда», Hromadske, NV, «Дзеркало тижня», «Телебачення Торонто», а також «Схеми» (Радіо Свобода) – які не згадуються в ухвалі. Матеріал опубліковано в авторській редакції без змін та виправлень. Читайте і дивіться тут

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