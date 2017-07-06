Радіо Свобода Daily: Підсумки «Мінська» – активізація обміну заручниками і демарш бойовиків і Росії

Демарш бойовиків і Росії

На засіданні Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську сторони, попри демарш бойовиків і Росії, попередньо узгодили списки на обмін заручниками. «Сторони визнали завершення процесу додаткових перевірок осіб, які утримуються у зв’язку з конфліктом», – заявив посол ОБСЄ Мартін Сайдік. Але коли відбудеться обмін, він сказати не зміг.

У перебігу засідання робочої підгрупи з гуманітарних питань, коли представниця України в підгрупі Ірина Геращенко заявила, що далі Київ буде вести перемови щодо обміну полоненими і заручниками лише з ОБСЄ та Росією як державою-агресором, у відповідь представники окупованих територій Луганської і Донецької областей, а також Росії в цій підгрупі встали і пішли геть. Представники угруповань, що діють на окупованій частині Донбасу, на своїх сайтах звинуватили Україну у зриві обміну, але Мартін Сайдік сказав, що пізніше в засіданні Тристоронньої контактної групи всі учасники брали участь.

Резолюція про деокупацію

Українське питання у Мінську було на порядку денному також і 26-ї сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ. Вона розпочалася із російсько-українського скандалу. Росія виступила проти відновлення територіальної цілісності України. Але позицію російської делегації не підтримали. Підсумком сесії став проект резолюції, в якому Росія визнається окупантом. Автори документа закликають Росію скасувати анексію Криму і дотримуватися домовленостей щодо Донбасу. Про перебіг сесії та ключові рішення читайте в матеріалі.

Далі про важливі зустрічі найближчим часом:

Битва за недоторканність

Необґрунтованим вважає Регламентний комітет Верховної Ради подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності Андрія Лозового, народного депутата з фракції «Радикальної партії». Відповідне рішення, однак, ніяк не завадить парламенту голосувати за зняття з Лозового недоторканності. Це вже третє подання ГПУ, яке цього тижня розглядає Регламентний комітет Верховної Ради.

У понеділок і у вівторок комітет назвав необґрунтованими заходи прокуратури на зняття недоторканності з депутатів «Народного фронту» Євгена Дейдея та групи «Воля народу» Олеся Довгого. Про те, у чому причина таких рішень комітету та чи не покривають депутати один одного, читайте за лінком.

Сьогодні комітет планує розглянути ще два подання – відносно Борислава Розенблата з «Блоку Петра Порошенка» та Максима Полякова, представника «Народного фронту».

Тепер коротко про інші важливі події:

Одеський сквот. Історія виживання

І на завершення історія про те, як разом можна здолати найскладніші випробування.

Майже рік у центрі Одеси в закинутій будівлі мешкають кілька десятків родин, які згуртувались в одну громаду, аби відстояти своє право на життя. Вони – переселенці з Донбасу. У кожного з них своя історія, втім, понад сотню людей об’єднав залишений будинку на Успенській, 4. Фактично це перший одеський сквот – самовільно захоплене громадою вільне приміщення.

Як люди власними силами відбудовують аварійне приміщення, спільно долають проблеми і налагоджують «нове життя», читайте і дивіться у спецпроекті Радіо Свобода.

Завжди рухайтеся далі, яким би складним не був шлях!

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