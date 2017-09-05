Навіщо історія з М’янмою Рамзану Кадирову?

У Грозному відбувся мітинг на підтримку мусульман М'янми, на який, за оцінками чеченського МВС, вийшло мільйон сто тисяч осіб. Це приблизно 85 відсотків від загального числа жителів республіки і втричі більше, ніж живе в самому Грозному. Учасники масштабного мітингу називали вбивство мусульман-рохінджа геноцидом і тероризмом.

Із трибуни лунали заклики покарати причетних до цього і помститися їм. Учасники мітингу підготували звернення до Володимира Путіна з проханням посприяти припиненню насильства над народом рохінджа в М'янмі.

Рамзан Кадиров зробив відразу кілька заяв. Він зажадав засудити владу М'янми, яку назвав «фашистським режимом», провести міжнародний трибунал щодо винних у вбивстві рохінджа і негайно відкрити кордони сусідніх країн для біженців із М'янми.

Учасники мітингу в Грозному спалили і розтоптали портрети лідера націоналістичного антиісламського «Руху 969» будистського ченця Ашина Вірата, якого вважають одним з найбільш послідовних противників мусульман-рохінджа в М'янмі.

Конфлікт між буддистським і мусульманським населенням М'янми триває з сорокових років минулого століття. 25 серпня бійці угруповання «Армія порятунку Аракан рохінджа» напали на армійські об'єкти і поліцейські відділки у М'янмі за переслідування своїх співвітчизників. У відповідь влада країни почала «акцію відплати».

Раніше в неузгодженій акції біля посольства М'янми в Москві брали участь, за різними даними, від 800 до 1000 осіб. Поліція і співробітники Росгвардії, які прибули на місце, поводилися максимально коректно, ніхто з протестувальників не був затриманий. Акція тривала близько чотирьох годин, поліції довелося перекрити Велику Нікітську вулицю. Присутні вигукували гасла проти «буддистів-терористів». Інформація про акцію біля посольства анонсувалася в соціальних мережах. Пізніше Рада муфтіїв Росії заявила, що не має стосунку до організації акції.

На мітинг в центрі Москви приїжджав найближчий соратник Рамзана Кадирова депутат Адам Делімханов. Він запевнив присутніх, що уряд в курсі їхніх вимог.

Минулої суботи Рамзан Кадиров зробив заяву в своєму Instagram щодо подій в М'янмі. Він пообіцяв втрутитися, назвав вбивць рохінджа «шайтанами» і висловив незгоду з позицією російської влади.

Свою заяву Кадиров зробив у режимі прямої трансляції, яка не збереглася в Instagram, але її окремо виклали на YouTube. Очільник Чечні пообіцяв сприяти тим, хто зважиться вирушити до М'янми допомагати мусульманам-рохінджа.

Що мав на увазі Рамзан Кадиров, коли сказав, що не згоден з діями російської влади, пояснив міністр національної політики та інформації Чечні Джамбулат Умаров: «Він нічого не має на увазі, крім своєї власної думки, яку має право висловлювати кожен громадянин цієї країни. Це потрібно розуміти на всі сто відсотків тільки так. Це його думка. Якщо, скажімо, керівництво Російської Федерації якимось чином не підтримає, не натисне на владу М'янми всіма доступними дипломатичними способами і засобами, і якщо федеральна російська влада вважатиме, що все, що там відбувається, – це порожній звук, то Рамзан Кадиров каже, що він з цим ніколи не погодиться. Але це не означає, що Рамзан Кадиров якимось чином буде проявляти, так би мовити, це в якихось реальних вчинках, я не знаю, чи в якихось інших проявах. Тому це тільки думка Рамзана Кадирова, яку підтримує весь чеченський народ».

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»