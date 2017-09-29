Автомобіль як гуманітарну допомогу від волонтерів із Нідерландів не змогли прийняти в Україні

Олеся Біда

Гуманітарну допомогу від діаспорян у Нідерландах не змогли прийняти в Україні. Автомобіль швидкої допомоги не відповідає стандарту «Євро-5». Майже півроку він перебував на Сумській митниці, а нині його готують відправляти назад.

Українська діаспора зібрала кошти та придбала автомобіль швидкої допомоги для Глухівської районної лікарні. Але там не можуть його отримати. Машина не відповідає екологічному стандарту «Євро-5».

Всі шоковані. Україна не в такому стані, щоб відмовлятися від допомоги, від подарунку

Голова некомерційної фундації «Українці в Нідерландах» Віра Зваан розповідає, що не передбачала такої ситуації: «Ми не могли передбачити. Нині, чесно, всі шоковані. Люди не розуміють, Україна не в такому стані, щоб відмовлятися від допомоги, просто від подарунку».

Протягом п’яти місяців автівка стояла на Сумській митниці. Але там її не могли розмитнити. Керувалися законом України про ввезення та реєстрацію транспортних засобів, розповідає Олександр Бабич, виконувач обов’язків начальника митного поста «Центральний».

Із 1 січня 2016 року транспортні засоби, які не відповідають екологічному стандарту «Євро-5», митному оформленню не підлягають

«Для всіх транспортних засобів є чітко визначений нормативний, законний акт. Із 1 січня 2016 року транспортні засоби, які не відповідають екологічному стандарту «Євро-5», тобто є нижчі, митному оформленню не підлягають. У митниці немає правових підстав, аби здійснити митне оформлення цього транспортного засобу», – каже він.

У Міністерстві соціальної політики підтверджують, що автомобіль визнали гуманітарною допомогою. Проте на запитання, чому машина, яка не відповідає стандарту «Євро-5», отримала такий статус, ми відповіді не отримали.

Із квітня українська діаспора в Нідерландах вела переговори з українськими посадовцями та депутатами. Віра Зваан каже, що написала запити до 40 депутатів Верховної Ради і навіть прилітала в Україну. Їй обіцяли внести правки до закону. Відповідно до них, автомобілі, визнані гуманітарною допомогою, могли б потрапляти в Україну, незважаючи на стандарт «Євро-5».

Має бути правка до закону «Про гуманітарну допомогу». Це – і пожежні автівки, які стоять, надані Польщею, і автівки швидкої допомоги. Є там і з Китаю автомобілі

«Це має бути правка до закону «Про гуманітарну допомогу», і саме спецтранспорт. Це – і пожежні автівки, які стоять, надані Польщею, і автівки швидкої допомоги. Є там і з Китаю автомобілі, які не мають сертифікату «Євро-5». Уявіть, скільки б вони допомогли людям», – каже Віра Зваан.

Нині автівка перебуває на території пункту пропуску «Краковець». Туди її повернули прикордонні органи Польщі. У Львівській державній фіскальній службі кажуть, що машина не може рухатися територією Євросоюзу: «За інформацією суміжної сторони, автомобіль повернули у зв’язку із закінченням строку дії транзитних номерів і своїм ходом він не може переміщуватись територією Євросоюзу, транспортувати його можна на лафеті або у кузові іншого автомобіля».

Натомість Віра Зваан розповідає, що для машини не встигли зробити документи на реекспорт. І також не повідомили польську сторону за 10 днів до вивозу автомобіля. Хоча про це попереджали. Жінка сумнівається, що після такого випадку вона ще буде допомагати Україні.