Відкриття школи в румуномовному селі та закон «Про освіту в Україні»

Школу в румуномовному селі Чернівецької області відкривали чотири міністри з України та Румунії. Навчальний заклад можуть відвідувати 300 дошкільнят і школярів, поки що навчання ведеться румунською мовою. Урядовці обох країн обговорили, як краще реалізувати новий закон про освіту. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що «всі громадяни повинні мати добре знання української, без чого немає можливості реалізувати своє майбутнє​»​.

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Міністри освіти та закордонних справ України й Румунії відкрили нову школу в селі Йорданешти, Глибоцького району, Чернівецької області. Її збудували за більш ніж 40 мільйонів гривень із державного бюджету. Триповерхову споруду зводили 6 років, тут зможе навчатись близько 300 школярів і дошкільнят. Досі учні села змушені були відвідувати стару аварійну школу.

Учениця 5-го класу Валерія Божеску каже: тепер навчання стане святом: «Мені дуже подобається нова школа, я за старою не сумую, бо вона вже розвалювалась».

Педагоги навчального закладу зазначили: поки що предмети тут викладатимуться румунською мовою. На двомовне навчання переходитимуть поступово.

«Поки викладатимуть румунською. Потім побачимо, як батьки скажуть, як батьківська рада запропонує. Але в 10-11-х класах буде двомовне викладання, щоб учні могли гідно складати ЗНО. Зрештою, ми так робили й досі», – каже Марина Шапка, заступник директора Йорданештської ЗОШ.

На дотримання таких принципів, зокрема щодо належного знання української мови в школі з румунською мовою викладання сподівається і міністр освіти України Лілія Гриневич. Вона зазначила, що Венеційська комісія не зобов’язала принципово змінювати статті нового українського освітнього закону.

«Таких принципових зауважень, щоб ми змінили наш підхід, немає. А всі рекомендації ми здатні імплементувати, зберігши можливості для дітей навчатись рідною мовою, при цьому вивчати частину предметів українською і добре володіти державною мовою», – зазначила Гриневич.

Тим часом про ініціативу уряду Румунії преміювати українських учнів та вчителів за гарне знання румунської заявив Теодор Мелешкану, міністр закордонних справ Румунії.

«Румунський уряд доклав зусиль, щоб учні, які гарно навчаються румунською мовою в Україні, отримали стипендії. А всі вчителі, які працюють у школах, мали можливість проходити перепідготовку в Румунії Про це ми будемо говорити з нашими партнерами. Це програма, яку започаткував уряд Румунії», – сказав міністр закордонних справ Румунії.

Зрештою, керівники МЗС України та Румунії погодились у Чернівцях про спільну реалізацію закону про освіту з урахуванням побажань представників румуномовної громади в України.

Всі громадяни повинні мати добре знання української, без чого немає можливості реалізувати своє майбутнє

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив: «Домовились, що наші міністерства освіти вже зараз починають працювати над спільним документом, який визначить наше бачення в імплементації закону для наших українських громадян румунського походження. Це бачення ґрунтуватимуться на простих принципах: усі громадяни повинні мати добре знання української, без чого немає можливості реалізувати своє майбутнє. І друге, для кожного – розуміти і відчувати свою країну. Історія України, правознавство мають викладатись українською».

Український закон «Про освіту» набрав чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном, зокрема в Угорщині. Критики заявляли, що цей закон створює дискримінацію національних меншин. У Києві, навпаки, наголошують, що дискримінацією нацменшин є наявна ситуація, за якої випускники шкіл із навчанням мовами меншин нерідко не знають державної мови в достатньому обсязі, що обмежує їхні можливості й права. Статтю 7 закону «Про освіту» (про те, що мовою освіти є державна, українська, мова) Київ надсилав на розгляд Венеційської комісії.

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