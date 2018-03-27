Знущання, а не оцінювання – Жернаков про судову реформу

​Вища кваліфікаційна комісія суддів стурбована припиненням участі Громадської ради доброчесності (ГРД) в оцінюванні, але не припинятиме свою роботу, зазначає представник ВККС Станіслав Щотка. Він закликав ГРД висловити свої побажання в переговорному процесі, а не в заявах. Натомість співкоординатор ГРД Галина Чижик запевняє, що ВККС, зокрема, втручалась у порядок роботи цього органу, на що не мала повноважень.

Співкоординатор Громадської ради доброчесності Галина Чижик пояснює припинення участі органу в оцінюванні суддів втручанням у його роботу в грудні минулого року.

Вища кваліфкомісія прописала речі, які неможливо виконати

«Вища кваліфкомісія внесла зміни до свого власного регламенту, який мав би визначати правила її роботи. Вона внесла зміни, якими визначила правила та вимоги до роботи Громадської ради доброчесності і фактично там прописала речі, які неможливо виконати», – стверджує Чижик в ефірі «Ранкової Свободи». При цьому, зауважує вона, законодавство не уповноважує ВККС визначати порядок роботи Громадської ради.

Недотримання Радою хоча б одного з правил тягне можливість не розглядати висновки

«Там є дуже важливий момент: недотримання Радою хоча б одного з цих правил тягне за собою можливість комісії взагалі не розглядати висновки, а це прямо суперечить закону України про судоустрій та статус суддів, який зобов’язує комісію розглядати висновки ГРД», – обурена громадська діячка.

Крім того, за її словами, вже цього року члени ВККС внесли зміни до положення про кваліфікаційне оцінювання і звільнили себе від необхідності оцінювати дії так званих «суддів Майдану».

85% «суддів Майдану» зберегли свої посади

«Нагадаю, що 85% «суддів Майдану» зберегли свої посади. Рішення комісії означає, що такі судді успішно пройдуть і кваліфікаційне оцінювання, тому що висновки Громадської ради доброчесності, в яких буде сказано: «Цей суддя ухвалював свавільне рішення проти учасників подій Революції гідності, а тому є недоброчесним», відповідно до такого положення комісії, для них просто не існуватиме».

Окрім можливості ігнорувати злочини проти Майдану, члени ГРД закидають комісії надто короткі терміни для оцінювання, пояснює член Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.

Співбесіди по деяким суддях тривали хвилин по шість

«Вона (Вища кваліфікаційна комісія суддів – ред.) збирається декілька тисяч суддів проаналізувати за декілька місяців. В п’ятницю почалися співбесіди. Фактично по деяких суддях вони тривали хвилин по шість. Це просто знущання, а не кваліфікаційне оцінювання. В такий спосіб, в такій формі воно не призведе до жодного очищення суддівського корпусу», – заявив Жернаков у коментарі Радіо Свобода.

Старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького НАН України Микола Сірий вважає залученість громадськості до судової реформи дуже важливою. Натомість її відсторонення, на думку Сірого, говорить про те, що влада та суспільство трактують мету реформи по-різному.

Доброчесність – важлива складова судової системи. Не основна

«Фактично суди працюють в тому ж режимі, в якому вони працювали і до 2014 року. Так, очікуваний Верховний суд робить якісь кроки, але говорити про те, що це повноцінно нової якості вища судова інстанція, теж не доводиться. Доброчесність – це важлива складова судової системи. Не основна, не найважливіша, але дуже важлива», – зазначає він і додає, що найважливішою складовою мала б бути зміна ідеології судової системи та роботи суддів.

Якщо спробувати зробити аналіз, побачимо повний хаос в думках, висловлюваннях і формах роботи

«Мабуть, що (судова реформа – ред.) провисає. Якісь кроки робляться, але ці кроки більше схожі на такий струс. Якщо спробувати зробити аналіз і професійно, експертно спілкуватись із суддями, учасниками судового процесу, суспільством, як воно розуміє, то ми побачимо абсолютно повний хаос в думках, висловлюваннях і формах роботи. Тобто немає цілеспрямованості, принципового розуміння в тому, які основні проблеми були в судовій реформі до 2014 року і що треба робити», – констатує Сірий.

Давайте вирішувати проблеми в переговорному процесі – Щотка

Cекретар кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка висловлює стурбованість тим, що Громадська рада доброчесності так рішуче налаштована вийти з процесу оцінювання суддів.

Ми цінуємо роботу, яку виконувала Громадська рада доброчесності

«Ми цінуємо ту інформацію і роботу, яку виконувала Громадська рада доброчесності, коли ця робота була виконана фахово, коли юридичні факти були встановлені бездоганно, коли була конкретна жива нормальна інформація. Треба відзначити, що і такої роботи було зроблено багато», – зазначає він.

Водночас не погоджується з тим, що в судовій системі немає позитивних зрушень.

Не можна говорити лише з позиції «нічого не відбувається»

«Як частина цього процесу, людина, яка перебуває всередині цих процесів, хочу сказати, що зміни відбуваються і про них потрібно говорити, це треба відмічати. Не можна говорити лише з позиції «нічого не відбувається», Галино Віталіївно. Треба сказати чесно, що з судової системи на сьогодні пішло майже 2,5 тисячі суддів», – прокоментував він зауваження пані Чижик.

За словами Щотки, судді звільнялися через небажання проходити кваліфікаційне опитування, вимоги якого щодо професійності та етичності кандидатів виросли.

Як стверджує представник ВККС, комісія не припинятиме оцінювання суддів у зв’язку з відходом ГРД від процесу.

Виходить так, що спочатку слідують заяви, потім комісія виходить і пояснює

«Якщо є проблеми, давайте говорити про них у переговорному процесі. А в нас виходить так, що спочатку слідують публічні заяви через брифінги, таку публічну складову, а потім комісія виходить і пояснює свою, в принципі, робочу мотивацію».

Галина Чижик заперечує на це, що ГРД намагалась встановити діалог із комісією.

«Усі наші спроби налагодити співпрацю викладені у відкритому доступі на сайті Громадської ради доброчесності з посиланнями на відповідні звернення ради та документи, які залишились без відповіді», – стверджує вона.

За словами громадської діячки, Громадська рада вимагала запровадити реалістичний графік оцінювання, прозору процедуру голосування, скасувати можливість амністії «суддям Майдану», а також усунути недоброчесних членів ВККС та надати представникам громадського сектору повноваження оцінювати доброчесність суддів.

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