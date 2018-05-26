Радіо Свобода Daily: Нідерланди і Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті «Боїнга»

Про катастрофу MH17

Влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська сторона непричетна до катастрофи.

ЄС і НАТО закликали Москву визнати вину в збитті літака рейсу MH17. Держдепартамент США також наполягає на відповідальності Росії.

Тим часом, розслідувачі Bellingcat повідомили, що їм вдалося ідентифікувати ще одного російського військового, який, ймовірно, причетний до збиття «Боїнга». Йдеться про чоловіка, який під іменами «Оріон» та «Андрєй Івановіч» фігурує на записах перехоплених телефонних розмов та в документах бойовиків угруповання «ЛНР». Міноборони Росії назвало це розслідування «гнітючими своєю дурістю домислами».

Про елітне життя президентського ад'ютанта

Квартира навпроти Адміністрації президента України, маєток в Конча-Заспі та 8 елітних авто, записаних на незаможних людей. Офіційно Олександр Грановський – один зі 136 депутатів фракції «Блоку Петра Порошенка». Неофіційно ж його називають і куратором Банкової в судах і прокуратурі та помічником президента України Петра Порошенка «з особливо важливих справ», які не завжди мають стосунок ані до депутатської роботи, ані до інтересів держави. І як показав ретельний аналіз «Схем», реальний спосіб життя депутата, порівняно із задекларованим, справді може свідчити про існування додаткового, неофіційного джерела доходу.

Про події в Україні та світі

– Генпрокурор Юрій Луценко попросив Верховну Раду зняти недоторканність із Олександра Вілкула та Дмитра Колесникова. Подання відправили на розгляд комітету Ради.​

– Одеський активіст Сергій Стерненко смертельно поранив у сутичці людину – каже, це була самооборона.​

– Палата представників Конгресу США підтримала військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів.​

– 11 штатів США визнали Голодомор 1932-33 років геноцидом.​

– Випуск у військовому ліцеї Богуна – у фотогалереї «300 спартанців Сумрака».​

​Про Сенцова

Олег Сенцов продовжує голодування в російській в'язниці. Активісти з України, Росії, Європи та США стурбовані тим, що він може померти, і закликають Кремль негайно відпустити українського режисера. Негайно та безумовно звільнити українського режисера Олега Сенцова вимагає Європейська кіноакадемія. «Не допустіть смерті Олега!» – закликали продюсери, актори та режисери з Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі, Угорщини, Фінляндії та Росії, а також 1750 членів інших організацій.

Телеканал «Настоящее время» показав документальний фільм російського режисера Аскольда Курова «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова».

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Про «Kyiv»

«Kyiv not Kiev» – таку довідку англійською мовою, яка допоможе розібратись іноземним вболівальникам, Радіо Свобода створило напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів. Цими вихідними до Києва прибуде щонайменше 55 тисяч іноземних вболівальників. Не всі гості знають, як правильно пишеться та вимовляється назва української столиці. Поширте це, щоб інші не робили помилок.

Пам’ятаймо про вагу слова!

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