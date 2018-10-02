Радіо Свобода Daily: Мішель Терещенко йде в президенти

Мішель Терещенко хоче здобути посаду президента
Мішель Терещенко, французько-український підприємець, а з 2015 року міський голова Глухова, йде у президенти. Він оголосив, що залишає посаду міського голови, бо постійно стикається із саботажем з боку високопосадовців та правоохоронних структур. Тож зламати корупційну систему бачить можливість лише згори – з президентськими повноваженнями. «Це не амбіція, це – місія», – зазначає Мішель Терещенко. Свою кампанію планує будувати, спираючись на громадські організації та волонтерів, фінансування отримати – з добровільних пожертв. Наскільки серйозні ці наміри та чи не стане Мішель Терещенко технічним кандидатом?
Українська вежа проти передавача в окупованій Горлівці
Нова вежа заввишки 190 метрів, і це найвища вежа, встановлена за останні роки. Завдяки її встановленню українським теле- і радіосигналами буде охоплено прифронтові території, а також окупований Донецьк. Вежу збудували за 17 днів, але наразі відсутня будь-яка підтримка органів влади стратегічно-важливого об'єкту. Одночасно з цим російські гібридні сили запустили передавач в окупованій Горлівці. Що дасть нова вежа і чи досягне її сигнал нині непідконтрольної території?
Нобелівська премія
У Столиці Швеції Стокгольмі 1 жовтня стартував Нобелівський тиждень. Цього ж дня стали відомі перші імена лауреатів – у галузі медицини і фізіології. Премію отримають двоє вчених із США та Японії – Джеймс Еліссон і Тасуку Хондзьо, які розробили новий метод імунотерапії раку. До кінця тижня стануть відомі імена переможців Нобелівської премії у сфері фізики, хімії, володаря Премії миру, а на початку наступного тижня оголосять переможця премії з економіки. Однак, цьогоріч не буде лауреата з літератури. Чому, читайте в матеріалі нашої журналістки.
Реклама Ситника
У київському метро з’явилася реклама директора НАБУ Артема Ситника з анонсом засідання комітету з питань запобігання та протидії корупції. На ньому він має звітувати про роботу бюро за перше півріччя 2018 року. Втім, в НАБУ заявили, що до цієї реклами не мають жодного стосунку. Відповідальність за цю рекламу на себе взяла Всеукраїнська громадська організація «Чесне слово». Для чого їм потрібно було «рекламувати» Ситника в метро, читайте за лінком.
Бойовики видають «підручники» з української мови
Одна година української мови на тиждень, а замість історії України – «історія Донбасу». Із 2015 року школярі на непідконтрольних частинах Донецької і Луганської областей навчаються за «новою програмою». Підручники угрупованням «ЛНР» і «ДНР» переважно постачає Росія, але деякі друкують і на окупованих територіях. Скажімо, у Донецьку розробили «підручник» з української мови та «історії вітчизни». Чого навчають у цих «книгах» і де межа між реальними знаннями і пропагандою?
Референдум про зміну назви Македонії
30 вересня у Македонії відбувся референдум, який мав вирішити, чи збереже країна свою назву, чи змінить її на «Республіку Північна Македонія». На такому кроці з самого моменту утворення Македонії наполягає сусідня Греція, яка має регіон з такою самою назвою. Греція, будучи членом НАТО і ЄС, тривалий час блокувала приєднання Македонії до НАТО та ЄС. Зміну підтримали понад 90 відсотків, але сам референдум вважається таким, що не відбувся через низьку явку учасників голосування. Однак прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що його уряд має намір довести до кінця справу з перейменуванням країни.
На завершення пропонуємо кілька коротких повідомлень:
- Український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, якого утримують підтримувані Росією бойовики в окупованому Донецьку, відзначає в неволі вже другий день народження. Багаторічний друг Станіслава Асєєва, колишній депутат Верховної Ради України Єгор Фірсов у зв’язку з цим закликав обміняти журналіста, залучивши «всі доступні можливості», на умовах «скільки завгодно до одного».
- Окружний адміністративний суд Києва прийняв позов громадської організації «Неурядова організація верховенство права» до президента України Петра Порошенка з приводу надання українській церкві томосу, повідомляє прес-служба суду. Позивач просить суд встановити відсутність компетенції глави держави втручатися у діяльність церкви та релігійних організацій.
- У віці 94 років у своєму маєтку на півдні Франції помер видатний шансоньє Шарль Азнавур, повідомляє AFP. У свої 94 роки артист ставив запаморочливі рекорди, продовжуючи творчу діяльність. 20 жовтня він планував дати єдиний концерт у Києві.
- Угорщина офіційно відмовилася відкликати свого консула з Берегова, «незалежно від того, наскільки українці це рекомендують». Якщо влада Угорщини не відкличе свого консула, влада України сама запропонує йому залишити територію країни, підтвердила речниця МЗС України Мар’яна Беца.
- Влада Індонезії 1 жовтня попросила міжнародної допомоги з рятувальними роботами і постачанням продуктів на острів Сулавесі, який постраждав від землетрусу і цунамі. Внаслідок стихії там загинули щонайменше 832 людини. Громадянство загиблих іноземців поки що не повідомляють.
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