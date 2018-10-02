Радіо Свобода Daily: Мішель Терещенко йде в президенти

Мішель Терещенко хоче здобути посаду президента

Мішель Терещенко, французько-український підприємець, а з 2015 року міський голова Глухова, йде у президенти. Він оголосив, що залишає посаду міського голови, бо постійно стикається із саботажем з боку високопосадовців та правоохоронних структур. Тож зламати корупційну систему бачить можливість лише згори – з президентськими повноваженнями. «Це не амбіція, це – місія», – зазначає Мішель Терещенко. Свою кампанію планує будувати, спираючись на громадські організації та волонтерів, фінансування отримати – з добровільних пожертв. Наскільки серйозні ці наміри та чи не стане Мішель Терещенко технічним кандидатом?

Українська вежа проти передавача в окупованій Горлівці

Нова вежа заввишки 190 метрів, і це найвища вежа, встановлена за останні роки. Завдяки її встановленню українським теле- і радіосигналами буде охоплено прифронтові території, а також окупований Донецьк. Вежу збудували за 17 днів, але наразі відсутня будь-яка підтримка органів влади стратегічно-важливого об'єкту. Одночасно з цим російські гібридні сили запустили передавач в окупованій Горлівці. Що дасть нова вежа і чи досягне її сигнал нині непідконтрольної території?

Нобелівська премія

У Столиці Швеції Стокгольмі 1 жовтня стартував Нобелівський тиждень. Цього ж дня стали відомі перші імена лауреатів – у галузі медицини і фізіології. Премію отримають двоє вчених із США та Японії – Джеймс Еліссон і Тасуку Хондзьо, які розробили новий метод імунотерапії раку. До кінця тижня стануть відомі імена переможців Нобелівської премії у сфері фізики, хімії, володаря Премії миру, а на початку наступного тижня оголосять переможця премії з економіки. Однак, цьогоріч не буде лауреата з літератури. Чому, читайте в матеріалі нашої журналістки.

Реклама Ситника

У київському метро з’явилася реклама директора НАБУ Артема Ситника з анонсом засідання комітету з питань запобігання та протидії корупції. На ньому він має звітувати про роботу бюро за перше півріччя 2018 року. Втім, в НАБУ заявили, що до цієї реклами не мають жодного стосунку. Відповідальність за цю рекламу на себе взяла Всеукраїнська громадська організація «Чесне слово». Для чого їм потрібно було «рекламувати» Ситника в метро, читайте за лінком.

Бойовики видають «підручники» з української мови

Одна година української мови на тиждень, а замість історії України – «історія Донбасу». Із 2015 року школярі на непідконтрольних частинах Донецької і Луганської областей навчаються за «новою програмою». Підручники угрупованням «ЛНР» і «ДНР» переважно постачає Росія, але деякі друкують і на окупованих територіях. Скажімо, у Донецьку розробили «підручник» з української мови та «історії вітчизни». Чого навчають у цих «книгах» і де межа між реальними знаннями і пропагандою?

​Референдум про зміну назви Македонії

30 вересня у Македонії відбувся референдум, який мав вирішити, чи збереже країна свою назву, чи змінить її на «Республіку Північна Македонія». На такому кроці з самого моменту утворення Македонії наполягає сусідня Греція, яка має регіон з такою самою назвою. Греція, будучи членом НАТО і ЄС, тривалий час блокувала приєднання Македонії до НАТО та ЄС. Зміну підтримали понад 90 відсотків, але сам референдум вважається таким, що не відбувся через низьку явку учасників голосування. Однак прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що його уряд має намір довести до кінця справу з перейменуванням країни.

На завершення пропонуємо кілька коротких повідомлень:

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