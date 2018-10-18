Українські вибори 2019 року: до євроінтеграції, чи до хаосу минулого (світова преса)

Політолог Тарас Кузьо у статті для аналітичного центру Atlantic Council пояснює, чому президентські та парламентські вибори 2019 року стануть найважливішими з часів отримання Україною незалежності. У виданні The Washington Examiner наголошують: немає жодних сумнівів у тому, що президент США Дональд Трамп значно підтримує Україну, займаючи досить жорстку позицію щодо Росії. На сторінках The Hill повідомляють, що пов’язані із Росією хакери здійснили атаку на три енергетичні компанії в країнах східної Європи, серед яких також і Україна.

Політолог Тарас Кузьо у статті для аналітичного центру Atlantic Council пояснює, чому президентські та парламентські вибори 2019 року стануть найважливішими з часів отримання Україною незалежності.

Автор пояснює, що Україна опиниться перед вибором: або продовжити шлях Євромайдану – тобто шлях реформ, євроінтеграції та стабільності, або ж повторити «хаотичне минуле, яке сталося після Помаранчевої революції» внаслідок політичного розбрату і хаосу.

«Це буде страшний сором – втратити поступ останніх чотирьох років», – зауважується у статті.

Автор нагадує, що кандидати наразі проводять свої кампанії таким чином, ніби Україна має президентську форму правління. «Ця міфологія продовжується після того, як президенти залишають посаду, коли колишні президенти заявляють про успіхи, які є продуктом урядів та парламенту». Президентсько-парламентська система України робить управління складною, нагадує автор. Саме розчарування в «помаранчевих» лідерах свого часу призвело до повернення проросійських сил в українську політику у 2010 році.

Так, виборці звинувачують президента Петра Порошенка за речі, відповідальність за які лежить на уряді і парламенті.

По-третє, в Україні «немає реальних політичних партій». В Брюсселі вони представляють себе у світлі, який має мало спільного із їхніми ідеологічними позиціями. Всі ці фактори вплинуть на успіхи ключових кандидатів у президенти, переконаний автор.

На виборах 2014 року «Блок Порошенка» отримав найбільшу кількість місць в парламенті. Але сьогодні його популярність становить менше 10 відсотків, «і хоча цифра може збільшитися, якщо його переоберуть, навряд чи БПП отримає таку ж кількість місць».

«Батьківщина» може збільшити присутність в Раді, але вона ніколи не зможе створити парламентську більшість, переконаний Кузьо. А неможливість Тимошенко впливати на парламент і створити свій власний уряд може знову призвести до хаосу та нестабільності, як було за президентства Ющенка, йдеться у статті.

Андрію Садовому доведеться зіткнутися з багатьма труднощами, серед них – формування парламентської коаліції з «неоднорідних політичних сил, де Самопоміч, мабуть, буде меншим партнером». Анатолій Гриценко матиме найбільші складнощі у формуванні коаліції і формування уряду, адже його партія ніколи не входила до парламенту, переконаний автор. Він хоче повернути Україну до президентської системи, але «ніколи не знайде необхідних голосів для зміни конституції». Святослав Вакарчук, який поки що не заявляв про свою кандидатуру, матиме ті ж проблеми, що й Гриценко, мовиться у статті.

Тарас Кузьо: У 2019 році, сподіваюсь, що Україна буде продовжувати йти шляхом, який вона обрала після Євромайдану – це шлях стабільності, реформ та європейської інтеграції, а не катастрофічний шлях хаосу, нестабільності та розбрату Тимошенко-Ющенка після Помаранчевої революції»

В розділі «точка зору» американського видання The Washington Examiner наголошують: немає жодних сумнівів у тому, що президент США Дональд Трамп значно підтримує Україну, займаючи досить жорстку позицію щодо Росії.

Після вступу на посаду, Трамп дійсно зробив набагато більше для України, ніж його попередник Барак Обама, вважає автор. Внаслідок падіння літака Су-27 у ході навчань «Чисте небо» в Україні 16 жовтня загинув американський пілот. Ці тренування мають набагато більше значення, ніж здається, адже вони – частина нового підходу, мовиться у статті.

«Проте це лише один з елементів підтримки України адміністрацією Трампа. Наприклад, вона надала Києву протитанкові ракети – у той час як адміністрація Обами вважала, що такий крок призведе до масової відплати з боку російського президента Володимира Путіна. США також продовжують підтримувати Україну у таких питаннях, як російська блокада її водного простору, а також переслідування Української православної церкви Москвою. Водночас чомусь багато журналістів, здається, забувають про ці факти, коли вони звітують про зовнішню політику Трампа», – зауважує автор.

І хоча повага Трампа до Путіна завдає шкоди авторитету США, все ж коли мова йде про його реальні дії у таких питаннях, як Україна, Сирія чи Саудівська Аравія, «немає жодних сумнівів у тому, що Трамп змушує Путіна засмучуватися», йдеться у статті.

У виданні The Hill повідомляють, що пов’язані із Росією хакери «заразили» три енергетичні компанії шляхом витончених шкідливих атак в країнах східної Європи, серед яких Польща і Україна.

Дослідники з компанії ESET, яка займається розробкою антивірусного програмного забезпечення, у середу заявили, що викрили нову групу кібершпигунства під назвою GreyEnergy.

«Фірма попереджає, що така діяльність може бути раннім індикатором того, що хакерська група готується розпочати більш шкідливі напади в майбутньому», – йдеться у статті.

GreyEnergy, за даними ESET, є наступницею ще однієї групи, відомої під назвою BlackEnergy, яка, як стверджується, завдала серйозної шкоди критичній інфраструктурі України у 2015 році.

Сама ESET не приписує діяльність компанії GreyEnergy будь-якій конкретній державі, проте Сполучене Королівство та деякі інші кібернетичні компанії пов’язували напад на українські електромережі саме із російськими хакерськими групами, мовиться у статті.

«Британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) раніше цього місяця оприлюднив десятки різних назв з групи російської хакерської розвідки, пов’язаної з агресивними кіберопераціями проти України. Ці назви включають Fancy Bear, Sandworm і BlackEnergy. Росія заперечує будь-яку причетність до нападів на свого західного сусіда», – йдеться у статті.