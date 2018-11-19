Українці готуються до найдобрішого свята – Щедрого вівторка

Україна вперше долучилася до Дня добрих справ, який щороку у світі святкують у вівторок після Дня подяки. Цього року 27 листопада понад 150 країн світу влаштують благодійні акції, щоб допомогти онкохворим, людям похилого віку, безпритульним тваринам тощо. Уже зараз на сайті заходу можна обрати акцію в рідному місті, яка сподобається й надихне на добру справу. Це не обов'язково грошовий внесок, пояснюють організатори. Радіо Свобода зібрало п’ять благодійних ідей, які доводять, що Україна – нація добродійників.

Дитяча благодійність: ярмарок, вистави та веселі акції

Вони ще маленькі, але вже готові робити добро… Діти – одні з найактивніших учасників у підготовці до Щедрого вівторка. 157 шкіл із усіх областей України долучилися до акції благодійного фонду «Запорука» – «Уроки доброти». Серед учасників не лише заклади міст-мільйонників, але й маленькі школи. Наприклад, із Золотоноші Черкаської області чи Нетішина Хмельницької. У школах проводять ярмарки, під час яких збирають гроші на допомогу дітям, каже представниця фонду Ірина Сахно.

​«На жаль, майже в кожному закладі є діти, яким необхідна допомога. І учні самі обирають, кому вони збирають гроші. Дуже важливо, щоб учителі змогли пояснити дітям, куди ці гроші йдуть і, звичайно, відзвітувати, що було куплено: медикаменти, їжа для безпритульних тварин, подарунки для дітей. Таким чином ми навчаємо дітей свідомої благодійності», – розповідає Ірина Сахно.

Діти легко погоджуються на акції добра, каже Ірина, і завжди креативно підходять до цього питання. Так у кількох школах уже пройшли благодійні ярмарки, де діти продавали смаколики, які приготували разом із батьками.

У Тернополі школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука влаштує атракцію «Кульки з сюрпризом». Кожен охочий зможе купити собі благодійну кульку, в одній із яких схований невеличкий грошовий приз. Коли всі кульки вже розпродадуть, то всі діти «взірвуть» свій «повітряний лотерейний квиток». Зібрані кошти від продажу кульок підуть на допомогу дітям, які зараз проходять курс лікування й не можуть бути поруч із однокласниками.

​Наймолодші амбасадори добра – дитячий садок №20 із Коломиї – готуються до своєї благодійної вистави, а в школі 105 із Кривого Рогу закупили липку стрічку для акції «приклей улюбленого директора чи вчителя до стіни» (всі гроші з продажу стрічки йдуть на доброчинність).

Саме допомога у форматі гри й повинна демонструвати, що благодійність – це не обов’язково грошовий внесок, каже Ірина.

«Для нас дуже важливо, щоб уже з раннього віку малеча розуміла, що є у світі люди, яким потрібна допомога. І вони зовсім поруч. Це можуть бути їхні друзі, однокласники, знайомі. Зробити добру справу – це не примусова здача грошей. Такий підхід відвертає дітей від самої ідеї благодійності, виховує лише стійку відразу до неї. Навпаки, дитина сама повинна хотіти зробити щось добре. Це може бути малюнок-листівка однолітку, який зараз перебуває в лікарні. Іграшка в «Скриню хоробрості» – це спеціальні бокси для дітей у Національному інституті Раку, як нагорода після проходження болючих маніпуляцій», – каже Ірина Сахно.

Кількість шкіл щодня зростає, розповідають у «Запоруці». Кожний заклад, який хоче провести благодійні заходи, може зареєструватися тут.

Поділитися своїм теплом з «волохатиками»

90 котів чекають на зустріч із новими господарями. Цих «волохатиків» забрали з вулиці і тепер вони перебувають у центрі адапції організації «Кото-Ярмарок». Тож організатори запитують, чому б саме в День доброти не знайти новий дім для більшості підопічних? У соціальних мережах організації можна передивитися світлини котів та обрати «саме того».

«Коти, які потрапляють до нас із вулиці, проходять цілу низку процедур, щоб бути безпечними для інших тварин, які вже є в нашому центрі. Це вакцинація, стерилізація, обробка від паразитів, купання, різні дослідження, карантин, під час якого ми або лікуємо тварину, або просто спостерігаємо за нею», – розповідає співорганізатор «Кото-Ярмарку» Євгенія Драч.

Забрати кошеня, яке вам сподобається, можна лише після співбесіди. Волонтери дізнаються більше про вас та умови, у яких житимуть коти, у той же час майбутні господарі чотирилапих можуть поставити будь-які запитання про догляд за своїм новим вихованцем.

«Ми підписуємо контракт про обережне ставлення до тварини. Є умови: наші коти мають бути в домі або квартирі. Жодних вуличних прогулянок. На вікнах обов’язкова сітка. Кота можна взяти лише для себе, а не для подарунку. Ми завжди на зв'язку з новою родиною: запитуємо, як справи, підтримуємо, підказуємо, як себе поводити та що робити. Нам просто необхідно знати, що з котом усе добре. Крім того, усі нові господарі знають, що ми завжди готові забрати тваринку до себе знову, якщо через якийсь час людина зрозуміє, що не впорається з чотирилапим. Головне, щоб його не викинули знову на вулицю», – наголошує Євгенія.

Організатори запевняють, у Щедрий вівторок кожен охочий зробить одразу дві добрі справи – забере тварину додому, і таким чином звільнить місце у центрі «Кото-Ярмарок», на яке зможуть взяти нових котів з вулиці.

Кекси від особливих та для особливих людей

Вони шукали своє місце, де їм буде затишно та по-справжньому легко, а тепер пектимуть смаколики, щоб такий заклад з'явився й у інших. У київській пекарні Good Bread from Good People працюють люди з ментальною інвалідністю.

За словами директора Владислава Малащенка, в Україні справжня проблема – знайти роботу людям із діагнозами «розумова відсталість», «аутизм» чи «синдром Дауна». У їхній пекарні ​таких людей – 85% колективу.

«Ми постійно намагаємося довести, що ці люди нічим не відрізняються, вони не гірші за інших. Вони печуть під наглядом супроводжуючих найсмачніші кекси.

Це і банановий, і морквяно-гарбузовий, і маковий, і лимонний, і помаранчево-імбірний. Кожна людина зможе скуштувати та знайти свій улюблений смак», – каже Владислав Малащенко.

Кекси та мафіни можна замовити кур’єром або купити в кав’ярнях. Для людей із ментальною інвалідністю це не лише реабілітаційний центр, але й повноцінний соціальний бізнес. Вони виконують свою роботу, отримують за це гроші, а крім того, соціалізуються та отримують задоволення від того, що вони печуть. Тому в Щедрий вівторок усі гроші від продажу кексів та мафінів підуть на новий соціальний проект.

​«Ми хочемо створити художню майстерню. У ній люди з інвалідністю зможуть малювати, а ми ескізи будемо переносити на футболки та іншу сувенірну продукцію. Такий собі фірмовий мерч. Це нові робочі місця для людей з інвалідністю», – каже Владислав.

Повчитися та допомогти Каті

Щедрий вівторок – це не обов’язково продати щось смачненьке. Волонтери намагаються залучити всі можливі аудиторії до благодійності. Наприклад, міжнародний благодійний фонд «Життя з надлишком» вирішив провести тренінг «Ефективна комунікація», під час якого збиратимуть гроші на допомогу Ореховій Каті. Дівчина хворіє на енцефаліт Расмуссена та епілепсію. Для лікування їй потрібен спеціальний препарат, який і закуплятиме фонд. Вартість одного курсу, що триває півтора місяці, 34 тисячі гривень.

«Ми спеціально продумали тренінг так, що його можна не лише відвідати в Києві, але й побачити он-лайн, де б ти не був. Зацікавлених людей багато. Розуміємо, що в кожного заходу є своя аудиторія. У нашого тренінгу є специфіка, тому впевнені, якщо 50 людей будуть на місцях, це вже нормальний показник», – розповідає прес-секретар фонду Сніжана Доброва.

Фонд щодня допомагає різним верствам населення, каже Сніжана, а тому в їхній організації День добра триває постійно. Вона також запевняє, що Щедрі вівторки необхідні і для фондів, щоб отримати фідбек від своєї аудиторії, і для звичайних українців, які тільки-но хочуть зробити перший добрий крок.

«Звичайно, нам потрібні не лише щедрі вівторки, але й щедрі суботи, неділі, понеділки тощо. Не хочеться прив’язувати добро до якоїсь конкретної дати. Бажано, щоб суспільство завжди було готове допомогти. Щедрий вівторок – це популяризація благодійності й добрих справ. Цей день – можливість не просто нагадати, що можна взагалі щось зробити для іншої людини, але ще раз переконатися, що, крім фондів, організацій і волонтерів є ще українці, які готові підтримувати один одного», – каже Сніжана Діброва.

Врятувати 100 життів на рік

Співорганізатор «доброго дня» в Україні, фонд «Таблеточки», пропонує одразу кілька акцій: це і #CолодкийЩедрийВівторок – благодійні солодощі від кондитерів, і проведення майстер-класів, і шкільні мапи добра. Одним із унікальних заходів фонду є «Щедра вечеря», – розповідає керівник відділу комунікацій фонду Ольга Мазур.

«Мета цієї благодійної вечері зібрати кошти на придбання сучасного нейрохірургічного мікроскопу для відділення дитячої нейрохірургії в НДСЛ «Охматдит». Таке обладнання дозволить проводити високоточні операції з оптичним збільшенням до 15-20 разів у дітей із пухлинами головного й спинного мозку. Це близько 100 врятованих життів щороку. Вартість апарату близько 5 млн. гривень», – розповідає Ольга Мазур.

Необхідну суму збиратимуть завдяки проданим квиткам та благодійному аукціону, який відбудеться вже під час вечері.

«На «Щедрій вечері» гостей чекатиме приємна компанія, спілкування з цікавими людьми, коктейлі, концерти українських зірок і головне – допомога діткам», – каже Ольга.

За її словами, українцям потрібен час, щоб у країні до Щедрого вівторка ставилися як до улюбленого свята.

«Це не державні свята, але – як День святого Валентина чи Хелоуін – круті ініціативи, що знаходять відгук у серцях українців. Ми радіємо, що люди, вперше почувши про Щедрий вівторок, запитують, як можна взяти в ньому участь. І вкотре повторюємо, немає жодних обмежень для того, щоб зробити добру справу», – каже Ольга.

Долучитися може кожен

До Щедрого вівторка ще два тижні, але активність українців уже помітила міжнародна спільнота, каже куратор проекту в Україні Марія Артеменко.

«Підключається до дня добрих справ вся Україна: на рівні міст, міністерств, великих підприємств. Круто, що об'єднуються люди з різних куточків країни. Наприклад, студенти Академії лідерства зараз допомагають «Джерелу» у Львові. Ми надихаємо людей на креативні рішення, різні проекти. І я дуже сподіваюся, що українцям це так сподобається, що день Добра переросте в новорічні дива, а потім ще й у добрий-добрий рік», – каже Марія Артеменко.

На сайті Щедрого вівторка кожен охочий зможе обрати акцію, яка йому до вподоби, а також варіант інвестиції: гроші, час чи талант.