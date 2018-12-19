Скасування мораторію на продаж землі: українці почали підтримувати земельну реформу (огляд преси)

Цього тижня Верховна Рада має вирішувати, чи продовжувати дію мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення ще на рік. Як стверджує газета «Україна молода», попри заяви політиків-популістів, українці почали підтримувати земельну реформу, – за умов цивілізованого відкриття ринку та захисту прав власників паїв. Соціологи переконують, що українці не вважають земельну реформу пріоритетною. Це пов’язано з тим, що вони мало про неї знають. Тому дуже важливо не зупинятися на питанні «так чи проти», а рухатися далі та пояснювати компроміс iз точки захисту прав людини та переваг реформи. Чим більше респондент знає про земельну реформу, тим краще він ставиться до скасування мораторію. Бо в принципі вже навіть прихильники збереження мораторію не говорять, що ринок не потрібен, зазначає експерт видання економіст Дмитро Яблоновський.

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму і засуджує російську військову присутність в Чорному та Азовському морях. Газета «День» аналізує: наскільки є ефективними резолюції, які ухвалюються Генасамблеєю в підтримку України і проти Росії. По-перше, це маркер для вимірювання ставлення світу до російської агресії проти України, наголошує видання. По-друге, в ній чітко говориться про Росію як країну окупанта, яка має вивести свій війська з українського півострова. Крім того, цю резолюцію може бути використано як підставу для розширення міжнародно-правових санкцій проти Росії, як держави-агресора. І якщо не йдеться про негайне посилення санкцій проти Росії, то можна очікувати, що такі санкції застосують проти Росії в майбутньому. Головним у даному випадку є те, що багато впливових членів міжнародного співтовариства, зокрема США та Північноатлантичний альянс, висловили готовність посилити безпосередню допомогу Україні у підвищенні її обороноздатності.

Для України 2019 рік буде знаковий, констатує газета «День». Рік президентських виборів, пікові виплати за зовнішнім боргом, окуповані території, які давали 30% ВВП, війна і колосальний відтік робочої сили... Як за таких умов захистити свої ринки і національного виробника, знайти своє місце в добу четвертої промислової революції, створити передумови для подальшого сталого розвитку – і все це в умовах військової агресії сусіда. Якщо Україна не перейде на політику економічної модернізації та нової індустріалізації, сприяючи появі нових робочих місць, які були б конкурентними порівняно із закордонними, то ризикує перетворитися на «спальний район» Європи. Це призведе до цілої низки проблем як у соціальній, так і у фінансовій сферах, – вважають експерти газети.

Українська економіка вступає у непростий період: популізм і загравання з виборцем у наступному році можуть спричинити серйозні проблеми у 2020, попереджає газета «Україна молода». Видання пише, що наступний рік має стати одним із найважчих для економіки України: з одного боку, на цей період припадає пікове навантаження із зовнішніх виплат, з другого боку – буде передвиборчий період, який традиційно не дозволяє владі проводити жорсткі і болючі реформи. Натомість змушує загравати з пересічним українцем, який заодно є виборцем. Різниця також – в оцінці ситуації. Влада намагатиметься демонструвати, що в країні все добре, – сили ж, наближені до держави-агресора, навпаки, штучно загострюватимуть проблеми, між тим істина у вигляді плану дій, як і завжди – десь посередині, наголошує видання. Що ж стосується пересічних українців, то їх, на думку експертів видання, глобальні тектонічні зміни зачеплять мінімально. Вони можуть навіть трохи виграти від передвиборчих обіцянок політиків. Щоправда, вже потім, за рік чи два, все одно заплатять за них із власної кишені. Газета стверджує, що вже у 2020 році, такий передвиборчий популізм призведе до заморожування зарплат у державному секторі, зростання цін і девальвації гривні. Ситуацію можна пом’якшити завершенням реформ, перш за все судової та правоохоронної системи. Стаття називається «Між краплями проблем».