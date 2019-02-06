Радіо Свобода Daily: Справа ГПУ проти Медведчука – підозрюють у сепаратизмі та державній зраді

Провадження проти Медведчука

Генеральна прокуратура України повідомила, що відкрила кримінальне провадження проти проросійського політика, голови політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука за статтями «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Як зазначають у відомстві, справу відкрили за зверненням народного депутата Андрія Тетерука через заяву Медведчука на партійному з’їзді 29 січня, де він заявив про необхідність утворення так названого «автономного регіону Донбас». У партії «Опозиційна платформа – за життя» назвали це звернення «передбачуваним і юридично нікчемним наклепом».

Суд заборонив Супрун виконувати обов’язки міністра

Міністерство охорони здоров’я України підтвердило, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив виконувачці обов’язків міністра Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Саме такого судового рішення домагалася «Радикальна партія Олега Ляшка», яка і подала дещо раніше відповідне клопотання про це. Пізніше у суді пояснили своє рішення, зокрема, нібито подвійним громадянством Супрун.

Тим часом Кабінет міністрів оприлюднив заяву, в якій висловив занепокоєння ситуацією довкола ситуації і намір оскаржити рішення. А президент Петро Порошенко заявив про «повну підтримку» Уляни Супрун. На відсторонення також відреагували низка дипломатів. Зокрема, у посольстві Британії висловили стурбованість, а у посольстві США заявили, що уважно стежать за ситуацією. У суспільстві новину зустріли двояко: поки одні дякують «радикалам» за «порятунок життів українців», інші обурюються «свавіллям судової системи» та закликають стати на захист чиновниці.

Що треба зробити перед виборами?

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Далі коротко:

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Пісні Вакарчука, «Бумбокса» і групи KAZKA в окупованому Криму

Кримчанам не вистачає пісень українською мовою. Тому квитки на вечори сучасної української музики розкуповують заздалегідь. Ці концерти організовує молоде кримське творче об’єднання. На організаторів вже тиснули антиукраїнські ЗМІ. Але вони продовжують співати пісні Вакарчука і гурту «Казка» у Криму. Про це – у сюжеті Крим.Реалії.

Уроки толерантності в школах Нідерландів

У нідерландських школах з’явилися незвичайні уроки. Під час яких не треба читати чи писати. Тут учням пропонують відчути на собі життя людей з особливими потребами. Тож діти змалку починають розуміти, що значить бути сліпим чи глухим. Такі уроки толерантності народжують ентузіастів, які в дорослому віці творять дива – наприклад, вчать сліпих грати в бейсбол.

Допомагаючи іншим, турбуємося про самих себе!

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