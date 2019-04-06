Радіо Свобода Daily: Порошенко звинуватив Зеленського у неповазі до Тимошенко

Порошенко і Зеленський здали аналізи

Кандидати на посаду глави держави Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали кров на аналізи щодо вмісту наркотичних та алкогольних засобів. Зеленський здавав аналізи у приватній клініці, а Порошенко залучив декілька лабораторій і здав кров на території НСК «Олімпійський».

В організмі Порошенка попередньо не виявлено ніяких психоактивних речовин. І в аналізах Зеленського також наркотичних речовин не виявлено.

Однак у виборчому штабі Порошенка сумніваються в достовірності результатів аналізів, зданих його опонентом Володимиром Зеленським у приватній лабораторії. Крім того, Порошенко записав повторне звернення до свого опонента на виборах Зеленського і закликав його приходити на дебати і «не шукати причин».

Тим часом у Національному спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві заявили, що можуть провести дебати кандидатів у президенти України перед другим туром виборів. Але жодного офіційного звернення для їх проведення вони не отримували.

На пропозицію Зеленського щодо Тимошенко відреагував Порошенко

Радник передвиборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков повідомив, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко не буде вести дебати між кандидатами в президенти. Таку пропозицію висловив днем раніше Володимир Зеленський. У відповідь Петро Порошенко звинуватив свого опонента у неповазі до Юлії Тимошенко, яку 31 березня підтримали понад два з половиною мільйони громадян. «Я вважаю, що подібне зневажливе або легковажне звернення – це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка посіла третє місце, і неповага до її виборців… Подібне ставлення я вважаю негідним» – заявив Порошенко.

Пропозиція «Чесно»

А ініціатива з громадського контролю прозорості, підзвітності та відкритості політиків і політичних партій «Чесно» закликала Зеленського оприлюднити декларацію про доходи за 2018 рік. Але в його штабі відповіли, що він не оприлюднюватиме декларацію за 2018 рік до другого туру виборів 21 квітня.

Про загрози для медіабізнесу

На медіаринок України в цього році впливає декілька факторів: насамперед політичні вибори, відповідно зростання цін на всі носії, подальша діджиталізація медіа, використання big data та розробки мультиплатформенних рішень. Динаміка та структура українського медіаринку стали об’єктом обговорення на Панельній дискусії «Огляд медіаринку України 2019», яку нещодавно організували Робоча група з питань медіа та комунікацій Американської торговельної палати в Україні (далі Палата) та «Arena Media Expert». Основні висновки щодо ситуації описала у своїй статті експерт зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека», колишній заступник міністра інформаційної політики України Тетяна Попова.

Нобелівська лауреатка Алексієвич про знесення хрестів у Куропатах, Лукашенка, Путіна і вибори в Україні

Знесення хрестів у Куропатах – місті масових розстрілів НКВС у Білорусі – сколихнуло білоруське суспільство. У цьому побачили символ «краху усіх мрій» на демократичний розвиток країни. Про це, а також про те, який знак подають пострадянському усьому простору українські вибори – у розмові Радіо Свобода із нобелівською лауреаткою Світланою Алексієвич.

І ще трохи коротких новин:

У місцях несвободи на окупованій частині Донбасу перебувають близько тисячі людей.

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Сергія Базюка і призначив на цю посаду Владислава Косинського.

Офіційні результати першого туру виборів в Україні можуть бути встановлені 7 квітня, заявили у Центральній виборчій комісії.

В Одеській області випробували новий мобільний комплекс крилатих ракет.

Космічний апарат «Берешит» із першим приватним місяцеходом вийшов на орбіту Місяця.

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