Радіо Свобода Daily: Обмеження недоторканності та інші законодавчі зміни Зеленського – аналіз експертів

Обмеження недоторканності депутатів

Верховна Рада України обмежила недоторканність народних депутатів. Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року. Рішення підтримали всі фракції, крім «Опозиційної платформи – За життя».

При цьому Конституція і далі гарантуватиме: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Законопроект підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і його направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Народні депутати з фракції «Опозиційної платформи – За життя» вже заявили, що через обмеження депутатської недоторканності планують звернутися до Конституційного суду України.

Cкасування недоторканності фігурувало у програмах різних політсил мало не перед кожними виборами, це було одним із пунктів коаліційної угоди Верховної Ради попереднього скликання, а одного разу питання навіть виносили на референдум. Історію скасування депутатської недоторканності за шести президентів читайте тут.

Законопроєкти Зеленського

Верховна Рада України направила на розгляд Конституційного суду низку законопроєктів авторства президента Володимира Зеленського.

282 депутати підтримали пропозицію направити до КСУ законопроєкт, яким пропонується закріпити за президентом Володимиром Зеленським повноваження по призначенню керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Держбюро розслідувань (ДБР). Документ також пропонує закріпити за президентом повноваження створювати «незалежні регуляторні органи». Наразі, згідно з законодавством, керівників НАБУ та ДБР призначає Верховна Рада.

Крім того, парламент направив на висновок Конституційного суду законопроєкт про скорочення кількості депутатів із 450 до 300.

Чи може Зеленський узурпувати владу – аналіз експертів

Чи є наявність безпрецедентної пропрезидентської більшості та обмеження депутатської недоторканності умовами для узурпації влади? Радіо Свобода зібрало коментарі відомих правників щодо ініційованих Володимиром Зеленським і партією «Слуга народу» законодавчих змін та можливих загроз для українського парламентаризму.

Цемахом зацікавилися нідерландські слідчі

Слідчі з Нідерландів хочуть допитати Володимира Цемаха – «зенітника ДНР» зі Сніжного, поряд із яким був збитий російським «Буком» пасажирський літак рейсу MH17, він заpаз перебуває під вартою в Україні. Про це агентству Associated Press розповів речник слідчої групи Брехтьє ван де Мосдейк. За даними агентства, Цемах є одним із кандидатів на обмін утримуваними особами з Росією, тому слідчі зацікавлені в його допиті, поки він в Україні.

«Якщо його обміняють, то, звісно, важко сказати, чи зможемо ми поговорити з ним, коли він буде в Росії», – наголосив співрозмовник агентства. Він додав, що голландська прокуратура зацікавлена в тому, щоб Цемах і надали залишався в Україні.

Тим часом 3 серпня суд продовжив арешт Володимира Цемаха. Спецслужби України під час спецоперації затримали Цемаха в його власній квартирі на окупованої частині Донбасу в липні й вивезли на підконтрольну Києву територію.

Далі коротко:

Спецслужби Росії незаконно затримують громадян України під час перетину адміністративного кордону з окупованим Кримом і після цього погрозами і шантажем намагаються завербувати їх, повідомляє СБУ.

Вища рада правосуддя на засіданні звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України. Раніше він неодноразово ставав фігурантом розслідувань програми «Схеми: корупція в деталях».

Суд у Москві засудив до тюремних ув’язнень двох активістів за звинуваченням у нападі на поліцейських під час акції 27 липня. Тверський районний суд засудив Івана Подкопаєва і Данила Беглеця, які визнали провину, до трьох і двох років позбавлення волі відповідно.

Професор Хіроакі Куромія про Донбас

Хіроакі Куромія – американський історик японського походження, один із провідних та найбільш відомих у світі фахівців з історії Донбасу. Вивчаючи історію СРСР періоду сталінізму, наприкінці «перебудови» він зацікавився історією Донбасу – і близько 8 років пропрацював в архівах Донецька, Луганська та інших міст регіону. Автор книг «Свобода і терор на Донбасі: українсько-російське прикордоння у 1870–1990-х роках» та «Зрозуміти Донбас». Професор історії Куромія розповів Радіо Донбас.Реалії про те, чим його полонив Донбас, як регіон вплинув на саме поняття «Україна», й коли почалися розмови про «народ Донбасу» як про щось окреме від українців.

Фейсбук думає над тим, щоб «вбити» «лайки»

Якщо ви тільки-но завантажили нову фотографію з відпустки в соцмережі і вже за кілька хвилин раз за разом оновлюєте стрічку в очікуванні нової порції «лайків», вас може засмутити (або ощасливити) новина про те, що вже дуже скоро «лайків» може взагалі не стати. Соцмережі придивляються до варіанту їх позбутися. Чим і кому вони заважають – читайте у матеріалі.

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